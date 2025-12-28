Deixem o velhinho trabalhar

Chegamos no ponto em que não é mais possível repercutir fontes anônimas, por mais ilustres que sejam elas. A mídia corporativa está sob o crivo da sociedade, exaurida por operações fajutas, como Mensalão e Lava Jato, que esfaquearam nossa democracia a partir de intrigas, fofocas e disse-me-disse em notas de grandes jornais.



Não se trata de fazer campanha de cancelamento da jornalista Malu Gaspar, apenas uma peça – uma peça talentosa, reconheçamos – na engrenagem nociva em que se transformou a mídia brasileira. Responsabilizar apenas os jornalistas é mudar o foco do principal.



Está em jogo a responsabilização da grande mídia, a mídia corporativa, os jornalões impressos, donos também das rádios e tevês, e que, apesar de menos lidos, ainda detêm maior credibilidade e influência sobre os demais veículos – redes sociais inclusive.



São eles que dão a letra. São eles os diretos responsáveis por moldar as cabeças cidadãs do Brasil, ideologias, discursos e soluções, que convêm exclusivamente à classe dominante, as elites, ao mercado financeiro, aquele que exangue o Brasil com taxas de juros indecentes, pornograficas, enquanto o povo se mata de trabalhar para pagar boletos de serviços públicos privatizados, faz das tripas coração para sobreviver de forma medianamente digna, sem transporte decente, com seu alimento envenenado por agrotóxicos e transformado em subproduto dos alimentos originais, através de fórmulas barateadoras, como trocar o leite por soro, uso maior de espessantes, estabilizantes, aromatizantes, com menos proteína e menos matéria prima principal.



As agências controladoras, reguladoras, sempre fazendo vista grossa, enquanto o heroico povo brasileiro come gato por lebre, é transportado como gado, compra mentiras da imprensa como verdades, sem falar nas fake news e no pseudo evangelismo desenfreado. Tudo isso sob as bênçãos dessa grande mídia sórdida, cuja única riqueza que promove é a dos próprios donos.



O Brasil precisa, sim, de um choque de consciência, choque de coragem para virar e transformar esse cenário. E 2026 é o ano para isso. Ano de expelir um congresso, que retira das universidades, das pesquisas científicas, seu oxigênio – as verbas para sua sobrevivência – e enfia a grana no próprio bolso.



A única alternativa para o Brasil é passar uma borracha nesses parlamentares e partir para uma reposição geral "de peças". Só assim, com um congresso equilibrado, o Brasil poderá retomar seu desenvolvimento, reelegendo o presidente Lula, e deixando o velhinho trabalhar, para o bem do país e do povo brasileiro.