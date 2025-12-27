TV 247 logo
      Governo Lula adota jornada 5x2 para trabalhadores do Planalto

      Mudança ocorre em meio à articulação do campo progressista para transformar o fim da escala 6x1em pauta central nas eleições de 2026

      Lula (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

      247 - O governo federal anunciou nesta terça-feira (23) a adoção da escala de trabalho 5x2 para os funcionários terceirizados que atuam no Palácio do Planalto. A medida garante folgas aos sábados e domingos para trabalhadores das áreas de limpeza, copa e jardinagem e insere a Presidência da República no centro do debate nacional sobre o fim da escala 6x1, tema que vem ganhando força no campo progressista.

      Houve um acordo com as empresas terceirizadas responsáveis pelos serviços no Planalto para assegurar dois dias consecutivos de descanso semanal. A notícia foi originalmente publicada pelo portal Terra, que destacou o caráter político da decisão em um momento de crescente mobilização em torno da pauta trabalhista.

      No vídeo divulgado no Instagram, o governo enfatiza o impacto da mudança na rotina dos trabalhadores. “O sábado agora é dia de descanso, de casa, de aproveitar a vida e a família. Essa comemoração ainda não é de todo o Brasil. Mas pode e tem que ser em breve”, diz a narração exibida na publicação oficial.

      A discussão sobre o fim da escala 6x1 começou a ganhar visibilidade nacional a partir de iniciativas do PSOL. Um dos principais impulsionadores do tema foi Rick Azevedo, eleito vereador no Rio de Janeiro com a defesa da mudança como eixo central de sua campanha. Em 2024, a proposta passou a contar também com o apoio da deputada federal Érika Hilton (PSOL-SP), ampliando o alcance do debate no Congresso Nacional.

      Embora tenha incorporado a pauta em um momento posterior, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) refuta a avaliação de que tenha chegado atrasado à discussão. No início deste mês, o Senado Federal aprovou a admissibilidade de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata diretamente da reorganização da jornada de trabalho no país.

      O texto da PEC prevê a redução da carga horária semanal de 44 para 36 horas, estabelece o limite máximo de oito horas diárias e autoriza a organização do trabalho em até cinco dias por semana, sem redução salarial. A adoção da escala 5x2 para terceirizados do Planalto passa, assim, a ser apresentada como um exemplo prático dentro de um debate mais amplo sobre direitos trabalhistas e qualidade de vida no Brasil.

