Deputados de verdade não aceitam jantares em que "nem o papa entra"

Os banqueiros de verdade sabem que o dinheiro depositado em seus bancos não é deles. É de seus clientes. Os banqueiros de verdade não recebem deputados para tratar de empréstimos, muito menos de empréstimos milionários. Quem trata disso são os executivos do banco. Os banqueiros de verdade não pagam viagens, hotéis nem jantares secretos a seus clientes, muito menos jantares nos quais “nem o papa entra”.

Deputados de verdade sabem que o mandato não é deles. É de seus eleitores. Deputados de verdade não usam seu mandato para fazer negócios particulares. Deputados de verdade não pedem dinheiro emprestado para suas cunhadas. Se elas precisam de dinheiro emprestado, elas têm de pedir. Deputados de verdade não aceitam viagens, hotéis e jantares de banqueiros, sobretudo jantares nos quais “nem o papa entra”.

Os banqueiros que usam o dinheiro depositado em seus bancos como se fosse seu; que recebem deputados para tratar de empréstimos; que bancam a deputados viagens, hotéis e jantares nos quais “nem o papa entra” não são banqueiros.

Deputados que usam o mandato como se fosse seu e não de seus eleitores; que se aproveitam de seu cargo para pedir empréstimos para suas cunhadas; que aceitam que banqueiros paguem viagens, hotéis e jantares nos quais “nem o papa entra” não são deputados.