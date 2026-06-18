Agência de luxo entrega ao STF faturas de US$ 7,7 milhões pagas por Vorcaro em viagens com políticos

247 – A agência de luxo contratada por Daniel Vorcaro para organizar viagens e eventos de alto padrão entregou ao Supremo Tribunal Federal (STF) faturas que revelam gastos superiores a US$ 7,7 milhões pagos pelo então dono do Banco Master em apenas três ocasiões entre 2024 e 2025. As despesas envolveram destinos como Nova York, Courchevel, na França, e a ilha caribenha de São Bartolomeu, conhecida como St. Barths.

As informações foram publicadas pelo jornal Valor Econômico, que teve acesso aos documentos apresentados pela Signature Luxury Services, empresa sediada na Flórida, nos Estados Unidos, especializada em serviços de turismo de luxo para brasileiros. Parte das viagens e eventos organizados pela companhia envolveu políticos, entre eles o senador Ciro Nogueira (PP-PI).

Os valores apresentados ao STF chamam atenção não apenas pelo montante, mas também porque não incluem outras despesas já reveladas nas investigações, como a estadia de Ciro Nogueira e do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), no hotel Four Seasons, em Lisboa, em 2024. A reserva também teria sido feita pela mesma agência a pedido de Vorcaro.

A Signature Luxury Services decidiu encaminhar as informações ao Supremo após virem a público detalhes de viagens de Ciro Nogueira custeadas por Vorcaro. Segundo as investigações da Polícia Federal (PF), outros políticos também teriam participado de eventos promovidos pelo ex-banqueiro, incluindo degustações de whiskies, além de terem recebido presentes.

Empresa diz que Vorcaro era um de seus clientes mais assíduos

O material foi apresentado ao STF em 19 de maio. Na manifestação, a Signature Luxury Services afirmou que atende cerca de 105 clientes e que Daniel Vorcaro “figurou entre os clientes mais assíduos da empresa”.

Segundo a companhia, “suas contratações compreendiam viagens e eventos de lazer, primordialmente privados, com foco no atendimento de concierge e serviços personalizados de alto padrão”.

O Valor informou que procurou o escritório de advocacia responsável pela representação da empresa, mas não havia recebido resposta até o fechamento da reportagem original.

As faturas e explicações apresentadas pela agência ampliam o detalhamento sobre a dimensão dos gastos de Vorcaro com eventos e viagens de luxo que, em alguns casos, envolveram agentes políticos.

Fatura de Nova York chegou a US$ 4,7 milhões

A maior das faturas apresentadas é de março de 2024, no valor total de US$ 4,7 milhões. O documento inclui diárias em três suítes do hotel Park Hyatt, em Nova York, em maio daquele ano, além de despesas com degustação de whisky e charutos durante a estadia de Vorcaro e Ciro Nogueira no estabelecimento de luxo.

Somente para a degustação de charutos e whisky, realizada em 14 de maio, Vorcaro gastou mais de US$ 1 milhão. O valor incluiu o aluguel de uma sala no Carnegie Club, a compra de charutos e garrafas de whisky e a contratação de uma banda para tocar no evento.

A fatura também registra US$ 121 mil gastos com a compra de 25 garrafas do whisky Macallan de 30 anos, destinadas a serem distribuídas aos convidados, além de despesas com “segurança adicional e produção do evento”.

Para o mesmo evento, foram lançados ainda US$ 545,2 mil em gastos com “produção, decoração, equipamentos de luz e som” e “gastos com equipe de hospitalidade”, conforme a descrição da fatura em inglês.

Mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Vorcaro indicam que, no próprio dia 14 de maio, ele relatou a um interlocutor que o evento não teria nem 15 pessoas. Nas mensagens, segundo a investigação, Vorcaro mencionou que Ciro Nogueira e o deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL) estavam entre os convidados.

Viagem a Courchevel custou US$ 2,1 milhões

Outra fatura, datada de 7 de janeiro de 2025, mostra que Vorcaro gastou US$ 2,1 milhões em uma viagem a Courchevel, nos Alpes franceses, na companhia de Ciro Nogueira.

Do total, US$ 1,2 milhão foi destinado apenas ao aluguel de um chalé na estação de esqui francesa. Vorcaro e Nogueira viajaram para o local naquele mesmo mês.

De acordo com a agência, o plano original previa que o contratante e seus convidados permanecessem em Courchevel entre 11 e 26 de janeiro. A empresa detalhou ao STF os serviços solicitados para a viagem.

“À época, o cliente solicitou aos Peticionários os seguintes serviços: aluguel de equipamentos de ski; disponibilização de instrutores, motoristas e equipe de logística; pagamentos de restaurantes; serviço de concierge, dentre outros”, afirmou a Signature Luxury Services.

St. Barths teve despesas com iate, carro, artistas e hospitalidade

Uma terceira fatura, referente à viagem de Vorcaro para São Bartolomeu, no Caribe, mostra que o ex-banqueiro já havia deixado pago, em dezembro de 2024, um montante de US$ 840,5 mil.

Segundo a empresa, Vorcaro permaneceu na ilha entre 28 de janeiro e 4 de fevereiro. Nesse caso, ele teria ido sem a companhia de Ciro Nogueira, que ficou em Courchevel até 27 de janeiro de 2025, com despesas pagas por Vorcaro.

Os gastos em St. Barths envolveram aluguel de iate, aluguel de carro, pagamento de equipe de hospitalidade e contratação de artistas.

PF investiga relação entre Vorcaro, Ciro Nogueira e interesses do Banco Master

As investigações da Polícia Federal apontam que Ciro Nogueira mantinha uma relação de amizade com Daniel Vorcaro que, segundo os investigadores, ia além da “mera relação pessoal”. A PF sustenta que o senador teria recebido uma série de vantagens do ex-banqueiro no mesmo período em que supostamente atuou em defesa de interesses do Banco Master no Congresso.

Um dos pontos citados pela Polícia Federal é a apresentação da chamada “Emenda Master” por Ciro Nogueira ao Congresso, em outubro de 2024. A proposta previa ampliar o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão.

De acordo com a investigação, o texto da proposta apresentada pelo senador teria sido elaborado, na verdade, por funcionários do Banco Master e repassado ao parlamentar por meio de Daniel Vorcaro.

A defesa de Ciro Nogueira, procurada pelo Valor, informou que só vai se manifestar nos autos do processo. O advogado de Daniel Vorcaro não retornou. O deputado Isnaldo Bulhões também não respondeu. Já Hugo Motta, questionado sobre a estadia em Lisboa, afirmou que não via problema no fato de as diárias terem sido pagas pelo ex-banqueiro.

As novas faturas entregues ao STF reforçam a dimensão dos gastos de luxo bancados por Vorcaro no período investigado e aprofundam o escrutínio sobre a relação entre o ex-dono do Banco Master e políticos que estiveram em viagens, eventos ou hospedagens pagos por ele.