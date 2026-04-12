Deu a louca no laranjão

Trump deu mais uma espoletada.

Não teria sido programada?

Difícil entender a jogada do maluco.

Antes, ele queria abrir Ormuz.

Exigia passagem do óleo negro.

Não conseguiu.

Agora, quer fechar.

Vai ou não facilitar o jogo do Irã?

Antes, Teerã era culpada.

Agora, o culpado é ele.

Quer punir quem se negou embarcar na dele?

Tá parecendo que quer punir a Europa.

Está puto: os europeus se negaram a ajudá-lo.

Mas não havia os deixado na chuva?

A Otan, cria americana, naufraga, e ele quer apoio?

Parece ou não bebê chorão?

Exigir o impossível para sair da negociação atirando?

Outra vitória do Irã!

A bolsa vai enlouquecer essa semana.

Se se fecha Ormuz, petrodólar não circula.

O combustível do dólar queima.

Deixa de produzir rendimento bursátil.

E os fundos de investimentos de Wall Street ficam como?

Como fica a dívida pública, vaca leiteira dos especuladores?

Vão ou não sair do dólar para o yuan?

Afinal, Moscou continuará garantindo óleo a Pequim.

Já os preços continuarão subindo em Washington.

A bomba atômica inflacionária explode na Casa Branca.