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      César Fonseca

      Repórter de política e economia, editor do site Independência Sul Americana

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        Deu a louca no laranjão

        Difícil entender a jogada do maluco

        O presidente dos EUA, Donald Trump - 03/12/2025 (Foto: REUTERS/Brian Snyder)

        Trump deu mais uma espoletada.

        Não teria sido programada?

        Difícil entender a jogada do maluco.

        Antes, ele queria abrir Ormuz.

        Exigia passagem do óleo negro.

        Não conseguiu.

        Agora, quer fechar.

        Vai ou não facilitar o jogo do Irã?

        Antes, Teerã era culpada.

        Agora, o culpado é ele.

        Quer punir quem se negou embarcar na dele?

        Tá parecendo que quer punir a Europa.

        Está puto: os europeus se negaram a ajudá-lo.

        Mas não havia os deixado na chuva?

        A Otan, cria americana, naufraga, e ele quer apoio?

        Parece ou não bebê chorão?

        Exigir o impossível para sair da negociação atirando?

        Outra vitória do Irã!

        A bolsa vai enlouquecer essa semana.

        Se se fecha Ormuz, petrodólar não circula.

        O combustível do dólar queima.

        Deixa de produzir rendimento bursátil.

        E os fundos de investimentos de Wall Street ficam como?

        Como fica a dívida pública, vaca leiteira dos especuladores?

        Vão ou não sair do dólar para o yuan?

        Afinal, Moscou continuará garantindo óleo a Pequim.

        Já os preços continuarão subindo em Washington.

        A bomba atômica inflacionária explode na Casa Branca.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

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