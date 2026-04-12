Deu a louca no laranjão
Difícil entender a jogada do maluco
Trump deu mais uma espoletada.
Não teria sido programada?
Difícil entender a jogada do maluco.
Antes, ele queria abrir Ormuz.
Exigia passagem do óleo negro.
Não conseguiu.
Agora, quer fechar.
Vai ou não facilitar o jogo do Irã?
Antes, Teerã era culpada.
Agora, o culpado é ele.
Quer punir quem se negou embarcar na dele?
Tá parecendo que quer punir a Europa.
Está puto: os europeus se negaram a ajudá-lo.
Mas não havia os deixado na chuva?
A Otan, cria americana, naufraga, e ele quer apoio?
Parece ou não bebê chorão?
Exigir o impossível para sair da negociação atirando?
Outra vitória do Irã!
A bolsa vai enlouquecer essa semana.
Se se fecha Ormuz, petrodólar não circula.
O combustível do dólar queima.
Deixa de produzir rendimento bursátil.
E os fundos de investimentos de Wall Street ficam como?
Como fica a dívida pública, vaca leiteira dos especuladores?
Vão ou não sair do dólar para o yuan?
Afinal, Moscou continuará garantindo óleo a Pequim.
Já os preços continuarão subindo em Washington.
A bomba atômica inflacionária explode na Casa Branca.
* Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.