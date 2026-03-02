Do outro lado tem gente, sonho, tem empreendedorismo
Muitas histórias empreendedoras começam com um sonho. Às vezes, ele nasce silencioso, na mesa da cozinha, na garagem de casa ou na inquietação de quem deseja transformar a própria realidade. Nesses momentos, do outro lado da linha, tem gente e é papel do Sebrae orientar, apoiar e, sobretudo, não soltar a mão de quem decidiu empreender.
Neste momento, entra em cena a Rede de Relacionamento do Sebrae, que, ano passado, chegou à marca de 65 milhões de atendimentos. Quando 60% da população brasileira manifesta o desejo de empreender, não basta apenas incentivar, é preciso chegar mais longe, com qualidade, escala e proximidade.
É com esse espírito que consolidamos a transformação digital do Sebrae, por meio da sua principal porta de entrada, o Portal Sebrae. Os números mostram a dimensão desse canal. Em 2025, o Portal registrou 27 milhões de usuários, 104 milhões de visualizações de páginas e gerou 5,7 milhões de atendimentos. A Loja Sebrae ultrapassou R$ 8 milhões de faturamento no ano. São resultados expressivos, que demonstram confiança e relevância.
Com o novo Portal, a expectativa é ampliar esses resultados de maneira consistente: aumentar a recorrência de acesso, a conversão em atendimento e a fidelização dos empreendedores e empreendedoras. Estamos vivendo um marco histórico: a construção de um Sebrae único, integrado, com sentimento coletivo de pertencimento. Um sistema em que rede, soluções e tecnologia caminham juntas, conectadas por uma estratégia digital que coloca o pequeno negócio no centro de tudo.
O novo Portal do Sebrae nasce como uma plataforma moderna, orientada por dados e preparada para oferecer jornadas mais relevantes e personalizadas. Cada pessoa terá uma página adaptada à sua localização geográfica e à sua trajetória com o Sebrae. Isso significa mais relevância nos conteúdos, maior facilidade para conectar temas de interesse às soluções e a possibilidade de acessar cursos à distância, conteúdos técnicos e serviços em um único ambiente, de forma unificada.
Estamos promovendo uma navegação fluida, sem fricção, com recomendações de soluções adequadas ao estágio de cada negócio. A cara do novo portal foi pensada para ser acessível, adaptável e centrada na experiência do empreendedor e da empreendedora. É tecnologia a serviço da inclusão.
Essa mudança também transforma a presença digital do Sistema Sebrae. Agora, o empreendedor acessará diretamente a página do estado onde está, garantindo maior contextualização e proximidade com a realidade regional.
Os conteúdos estratégicos continuam sendo produzidos nacionalmente, mas combinando escala com relevância local. É a força da rede com identidade territorial.
Além disso, Portal Sebrae, Loja Sebrae e cursos à distância passam a evoluir de forma integrada, com atuação conjunta e convergência das estratégias digitais.
A nova arquitetura permitirá estratégias de personalização em escala, apoiadas por ferramentas de recomendação que ofertam conteúdos e soluções em tempo real, conforme o perfil e o comportamento de cada usuário. Trata-se da consolidação de uma verdadeira plataforma de experiência digital.
Esse movimento é sustentado por investimentos que passam a operar de forma integrada com evolução na relação com o cliente, a expansão da Loja Sebrae, com comunicação mais direcionada, especialmente pelo WhatsApp, e a implantação do novo Portal sobre a plataforma com solução completa de documentos digitais.
Mais do que iniciativas isoladas, estamos construindo uma base sólida, orientada por dados e centrada em gente que empreende, que acorda de manhã e nunca desiste, capaz de ampliar a escala do atendimento e, ao mesmo tempo, torná-lo cada vez mais personalizado.
Porque, para nós, transformação digital não é apenas tecnologia. É compromisso com quem empreende. É garantir que, do outro lado da tela, do telefone ou do balcão, haja sempre alguém preparado para acolher, orientar e acreditar.
Do outro lado, tem gente. Tem sonho. Tem empreendedorismo. E tem o Sebrae, cada vez mais próximo.
