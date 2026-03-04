Depois das chocantes e sinistras revelações que a PF encontrou em seus celulares, não dá mais para chamar Daniel Vorcaro de banqueiro.

Agora se sabe que ele mandou simular um assalto contra o jornalista Lauro Jardim e “quebrar seus dentes”, para impedi-lo de publicar notas desabonadoras sobre o Banco Master.

E que ordenou “moer” uma ex-empregada que, segundo ele, o estava ameaçando.

Agora se sabe que, além de corromper a torto e a direito, ele mantinha um bando de capangas muito bem pagos e dispostos a realizar qualquer serviço sujo determinado por ele.

Não dá mais para compará-lo com outros banqueiros que praticaram fraudes e aplicaram golpes bilionários.

Ele pertence a outra categoria.

O mais adequado é chamá-lo de “Don Corleone”.