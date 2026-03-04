TV 247 logo
      Alex Solnik

      Alex Solnik, jornalista, é autor de "O dia em que conheci Brilhante Ustra" (Geração Editorial)

      2861 artigos

        Don Corleone

        Nunca houve um banqueiro como Vorcaro

        Marlon Brando como 'Don Corleone' e Daniel Vorcaro (Foto: Divulgação | Divulgação)

        Depois das chocantes e sinistras revelações que a PF encontrou em seus celulares, não dá mais para chamar Daniel Vorcaro de banqueiro.

        Agora se sabe que ele mandou simular um assalto contra o jornalista Lauro Jardim e “quebrar seus dentes”, para impedi-lo de publicar notas desabonadoras sobre o Banco Master.

        E que ordenou “moer” uma ex-empregada que, segundo ele, o estava ameaçando.

        Agora se sabe que, além de corromper a torto e a direito, ele mantinha um bando de capangas muito bem pagos e dispostos a realizar qualquer serviço sujo determinado por ele.

        Não dá mais para compará-lo com outros banqueiros que praticaram fraudes e aplicaram golpes bilionários.

        Ele pertence a outra categoria.

        O mais adequado é chamá-lo de “Don Corleone”.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

