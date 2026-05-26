El Niño e a tragédia climática que será usada como arma política

A ciência já avisou que o Sul do Brasil pode enfrentar um novo ciclo de chuvas extremas. Depois da maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul, a pergunta deixou de ser apenas meteorológica: o que foi feito, de fato, para impedir que a próxima enchente volte a destruir cidades, vidas e memórias?

O próximo desastre no Rio Grande do Sul talvez não comece quando a água subir. Talvez ele já esteja começando agora, entre alertas científicos, sistemas vulneráveis, obras lentas e uma população que ainda tenta reorganizar a própria vida depois da devastação de 2024. Naquele ano, rios romperam cidades, bairros desapareceram sob a lama, famílias perderam casas, documentos, fotografias, empregos e referências afetivas construídas ao longo de décadas. A enchente deixou marcas físicas profundas, mas também instalou uma insegurança coletiva que não desaparece quando o nível dos rios baixa. Desde então, basta a chuva engrossar por algumas horas para que o medo volte a circular entre mensagens de WhatsApp, sirenes, imagens de radar e lembranças recentes de resgates feitos sobre telhados no meio da madrugada.

Agora, pouco mais de dois anos depois daquela devastação, órgãos científicos nacionais e internacionais voltam a alertar para a possibilidade de um novo El Niño entre 2026 e 2027. E não se trata de alarmismo. Modelos monitorados por instituições como NOAA, INPE, Cemaden e INMET indicam alta probabilidade de formação do fenômeno, reacendendo o temor de eventos extremos sobre o Sul do Brasil. O Rio Grande do Sul aparece novamente no centro das projeções mais preocupantes. Não por acaso. A combinação entre volumes elevados de chuva, bacias hidrográficas pressionadas, urbanização vulnerável e sistemas de drenagem envelhecidos transformou o estado em uma espécie de território-limite da emergência climática brasileira.

O que aconteceu em 2024 não foi tratado pelos especialistas como um episódio isolado. A tragédia passou a ser compreendida como parte de uma tendência mais ampla de intensificação climática capaz de tornar enchentes severas mais frequentes, mais violentas e mais difíceis de administrar. Mas a enchente também revelou algo que vai muito além do clima. As águas não encontraram apenas cidades pelo caminho. Encontraram décadas de abandono estrutural, fragilidade institucional, ausência de planejamento territorial consistente e uma lógica histórica de prevenção sempre empurrada para depois da próxima emergência. Casas de bombas sem manutenção adequada, sistemas de contenção insuficientes, monitoramento falho e expansão urbana sobre áreas vulneráveis ajudaram a transformar uma crise climática em um colapso humanitário de enormes proporções. A chuva foi extrema. Mas a dimensão da destruição também expôs as consequências acumuladas de escolhas políticas feitas ao longo de muitos anos.

Foi nesse cenário que o governo federal iniciou uma das maiores operações de reconstrução já realizadas no Rio Grande do Sul. Bilhões de reais foram anunciados para socorro emergencial, recuperação de infraestrutura, habitação, drenagem urbana, reconstrução de estradas, contenção de cheias e obras estruturantes voltadas à prevenção de novos desastres. Programas como o Novo PAC e o FIRECE passaram a concentrar investimentos em áreas consideradas críticas, incluindo Porto Alegre, Eldorado do Sul, São Leopoldo e as bacias do Gravataí e do Rio dos Sinos, regiões historicamente expostas a enchentes e transbordamentos. O discurso oficial era claro: não bastava reconstruir o que havia sido destruído. Era necessário impedir que o estado voltasse a viver a mesma tragédia poucos anos depois.

Mas é exatamente nesse ponto que começa a pergunta mais delicada de toda essa história. O que aconteceu, na prática, com os recursos enviados? Quanto efetivamente saiu do papel? Quantas obras avançaram no ritmo necessário diante da urgência climática já anunciada pelos próprios órgãos científicos? Ao longo dos últimos meses, relatórios técnicos, investigações jornalísticas e apontamentos de órgãos de controle passaram a revelar um cenário marcado por lentidão, dificuldades administrativas e vulnerabilidades persistentes. Enquanto bilhões eram anunciados em Brasília, parte importante da população gaúcha seguia convivendo com sistemas frágeis, estruturas operando abaixo do necessário e dúvidas crescentes sobre a capacidade real de prevenção do estado diante de um novo ciclo de eventos extremos. Em um território ainda traumatizado pela memória recente da enchente, a sensação de que o tempo político da reconstrução corre mais devagar do que o tempo climático passou a produzir uma inquietação cada vez mais profunda.

Essa inquietação cresce porque o relógio climático não espera o calendário burocrático. A cada novo alerta de chuva forte, parte da população gaúcha revive o trauma de 2024 quase como um estado permanente de tensão psicológica. O medo deixou de ser episódico. Tornou-se rotina. E é justamente nesse ambiente de exaustão emocional, insegurança coletiva e hiperpolarização política que uma nova tragédia pode adquirir uma dimensão ainda mais perigosa. Em sociedades atravessadas por ecossistemas digitais radicalizados, desastres naturais deixam rapidamente de ser apenas eventos meteorológicos. Eles se transformam em disputas ferozes pela interpretação pública da realidade. Quem avisou? Quem falhou? Quem abandonou? Quem ajudou? Quem deve ser responsabilizado?

Em poucos minutos, a complexidade de uma catástrofe inteira pode ser comprimida em vídeos curtos, frases de efeito e campanhas de indignação impulsionadas por algoritmos que premiam choque, raiva e simplificação. O risco político de uma nova enchente em pleno ciclo eleitoral nasce exatamente dessa combinação explosiva entre emergência climática e guerra narrativa. Se o Rio Grande do Sul voltar a enfrentar cenas de destruição em larga escala, haverá uma disputa imediata para reorganizar a memória pública da tragédia. E nesse tipo de ambiente, a velocidade emocional costuma atropelar a cronologia real dos fatos. A existência de alertas científicos anteriores, de recursos federais destinados à prevenção, de contratos assinados ou de falhas históricas de infraestrutura pode desaparecer rapidamente diante da força imagética do desastre circulando nas redes sociais em tempo real. A dor coletiva se converte, então, em matéria-prima para operações de culpabilização instantânea construídas não sobre a cadeia concreta de responsabilidades, mas sobre a capacidade de controlar emocionalmente a percepção pública nas primeiras horas da crise.

É por isso que compreender antecipadamente o que está em jogo deixou de ser apenas uma questão de análise política. Tornou-se uma necessidade democrática. A tragédia climática contemporânea não termina quando a água baixa. Ela continua nas disputas por narrativa, nas versões editadas dos acontecimentos, nos vídeos descontextualizados e na tentativa permanente de reorganizar emocionalmente a percepção coletiva da população. Em um cenário de extrema polarização, o sofrimento social se converte em território estratégico. Quanto maior o trauma, maior também a possibilidade de manipulação emocional da realidade.

Nada disso significa negar responsabilidades reais, minimizar falhas ou transformar o debate climático em propaganda governamental. Pelo contrário. A dimensão da ameaça exige exatamente o oposto: mais transparência, mais fiscalização, mais pressão pública e mais clareza sobre quem recebeu recursos, quem executou obras, quem atrasou projetos, quem ignorou alertas e quem continua tratando prevenção climática como tema secundário. O ponto central é que a sociedade precisa chegar à próxima grande chuva entendendo a cadeia concreta dos fatos antes que ela seja soterrada pela velocidade da guerra informacional. Porque a água pode até vir da natureza. Mas o abandono estrutural, a negligência política e a manipulação da tragédia são construções humanas.

O Rio Grande do Sul talvez esteja entrando em um dos períodos mais delicados de sua história recente. De um lado, a ciência alerta para a possibilidade concreta de um novo ciclo de eventos extremos impulsionados pelo El Niño. De outro, o estado ainda convive com cicatrizes abertas, obras incompletas, sistemas vulneráveis e uma população emocionalmente marcada pela lembrança muito recente da destruição. Entre esses dois elementos surge uma terceira camada ainda mais complexa: a disputa política pela interpretação do desastre antes mesmo de ele acontecer. E é justamente aí que mora um dos maiores perigos do nosso tempo. Quando tragédias anunciadas encontram sociedades hiperpolarizadas, a prevenção deixa de ocupar o centro do debate e passa a disputar espaço com interesses eleitorais, operações narrativas e campanhas de manipulação emocional em larga escala.

Talvez a pergunta mais importante neste momento não seja quando virá a próxima grande chuva. A pergunta correta é outra: o Brasil será capaz de discutir honestamente as causas estruturais da tragédia antes que elas sejam engolidas pela próxima avalanche de desinformação, simplificação e culpabilização instantânea? Porque, quando as águas voltarem a subir, milhões de pessoas tentarão compreender quem avisou, quem ignorou, quem investiu, quem atrasou e quem falhou. E nesse momento, mais do que nunca, será fundamental lembrar que fenômenos climáticos extremos podem ser inevitáveis, mas transformar sofrimento humano em arma política sempre será uma escolha.

Nos próximos meses, o debate sobre o Rio Grande do Sul provavelmente será atravessado por mapas meteorológicos, índices de chuva, anúncios de obras e discursos tentando demonstrar eficiência ou apontar culpados. Mas existe algo mais profundo acontecendo sob a superfície dessa disputa. A emergência climática começou a alterar não apenas o território físico, mas também a estabilidade psicológica das sociedades contemporâneas. O medo constante da próxima enchente, da próxima evacuação ou da próxima cidade submersa produz um estado permanente de ansiedade coletiva que fragiliza o debate público e amplia a capacidade de manipulação emocional em larga escala. Em ambientes assim, a política deixa de disputar apenas votos. Ela passa a disputar percepções, afetos, memórias e interpretações instantâneas da realidade.

Por isso, discutir o que está acontecendo no Sul do Brasil exige muito mais do que acompanhar previsões climáticas. Exige compreender como o colapso ambiental, a precarização histórica da infraestrutura, a velocidade das redes digitais e a radicalização política começaram a se fundir em uma mesma crise estrutural. A próxima tragédia, se vier, não encontrará apenas cidades vulneráveis. Encontrará uma sociedade emocionalmente exausta, pressionada por fluxos contínuos de informação, medo e disputa narrativa. E talvez seja justamente essa a maior lição deixada pela enchente de 2024: em tempos de emergência climática, proteger a população significa também proteger sua capacidade de compreender a realidade antes que ela seja capturada pela desinformação, pela manipulação e pela exploração política da dor coletiva.

Talvez o verdadeiro teste que o Rio Grande do Sul enfrentará nos próximos meses não seja apenas climático. Será também um teste de memória, responsabilidade e maturidade democrática. Porque sociedades não colapsam somente quando suas barragens rompem, seus rios transbordam ou suas cidades alagam. Elas também colapsam quando perdem a capacidade de distinguir entre prevenção e propaganda, entre realidade e manipulação, entre responsabilidade concreta e culpa fabricada em tempo real para consumo político nas redes sociais. O desafio que se aproxima do Sul do Brasil exige mais do que obras, sirenes e planos emergenciais. Exige lucidez coletiva diante de uma época em que a tragédia virou também território de disputa narrativa.

A ciência já avisou que o risco existe. Os órgãos técnicos já emitiram alertas. Os recursos federais foram anunciados. As vulnerabilidades estruturais seguem documentadas. O tempo político da prevenção, porém, continua correndo mais devagar do que o tempo climático. E talvez seja exatamente essa a pergunta que precisará sobreviver quando a próxima chuva chegar: quem trabalhou para proteger vidas e quem apostou que seria mais fácil disputar a narrativa depois da tragédia pronta?

Artigo publicado originalmente em <código aberto>