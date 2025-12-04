TV 247 logo
        Em 132 países, a última palavra é da Suprema Corte

        Em apenas oito nações as Supremas Cortes não têm poder de anular leis. Na Constituição brasileira, o artigo 102 dá esse poder ao STF

        A Justiça, escultura localizada em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, feita em 1961 pelo artista plástico mineiro Alfredo Ceschiatti (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

        Em 132 países, a última palavra é da Suprema Corte. Em apenas oito nações as Supremas Cortes não podem anular leis do Parlamento. No Brasil, o artigo 102 da Constituição dá esse poder ao STF. A Constituição é a lei maior em todas as nações democráticas.

        Em 132 países do mundo — incluindo Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Japão, Coreia do Sul, Austrália, Uruguai, Costa Rica e quase toda a América Latina — a Suprema Corte ou Tribunal Constitucional tem o poder de anular qualquer lei aprovada pelo Congresso se ela violar a Constituição.

        E processar e até cassar mandatos de parlamentares, magistrados, presidente, governadores, prefeitos, ministros de Estado e secretários dos governos estaduais e municipais.

        Esse mecanismo chama-se controle de constitucionalidade e existe para impedir que maiorias passageiras destruam direitos fundamentais ou a própria democracia.

        No Brasil, o artigo 102 da Constituição de 1988 é cristalino:

        “Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição”, podendo julgar ações diretas de inconstitucionalidade e declarar leis inconstitucionais com efeito para todo o país.

        Esse poder não é “ativismo”; é mandato expresso da Constituição.

        A Lei nº 1.079/1950, que regula o impeachment de ministros do STF, foi feita no governo Vargas, 38 anos antes da Constituição de 1988. Nunca foi revista à luz da atual Constituição.

        Por isso, em 3 de dezembro de 2025, o ministro Gilmar Mendes suspendeu trechos que permitiam a qualquer cidadão apresentar denúncia sem filtro, exatamente para evitar abusos políticos e proteger a independência do Judiciário — decisão alinhada ao que acontece na esmagadora maioria dos países.

        Enquanto isso, a extrema direita brasileira anuncia abertamente que quer eleger maioria no Senado em 2026 para derrubar ministros do STF sem crime de responsabilidade claro — apenas porque discordam das decisões.

        O objetivo principal declarado é soltar Jair Bolsonaro (condenado por tentativa de golpe) e capturar o Judiciário. Dar esse poder ilimitado ao Parlamento é o oposto do que fazem 132 países, incluindo as maiores democracias do planeta.

        Confira os 132 países onde a Suprema Corte pode anular leis do Parlamento

        América do Norte (2)

        • Canadá
        • Estados Unidos

        América Central e Caribe (16)

        • Antígua e Barbuda
        • Bahamas
        • Barbados 
        • Belize 
        • Costa Rica 
        • Dominica 
        • El Salvador 
        • Granada 
        • Guatemala 
        • Haiti 
        • Honduras 
        • Jamaica 
        • México 
        • Panamá 
        • República Dominicana 
        • São Cristóvão e Névis 
        • Santa Lúcia 
        • São Vicente e Granadinas 
        • Trinidad e Tobago

        América do Sul (12)

        • Argentina 
        • Bolívia 
        • Brasil 
        • Chile 
        • Colômbia 
        • Equador 
        • Guiana 
        • Paraguai 
        • Peru 
        • Suriname 
        • Uruguai 
        • Venezuela

        Ásia e Oriente Médio (17)

        • Bangladesh 
        • Camboja 
        • Coreia do Sul 
        • Filipinas 
        • Índia 
        • Indonésia 
        • Israel 
        • Japão 
        • Malásia 
        • Maldivas 
        • Mongólia 
        • Nepal 
        • Paquistão 
        • Sri Lanka 
        • Tailândia 
        • Taiwan 
        • Timor-Leste

        África (37)

        • África do Sul 
        • Angola 
        • Benim 
        • Botsuana 
        • Burkina Faso 
        • Cabo Verde 
        • Chade 
        • Comores 
        • Congo (Brazzaville) 
        • Costa do Marfim 
        • Egito 
        • Gabão 
        • Gâmbia 
        • Gana 
        • Guiné-Bissau 
        • Quênia 
        • Madagascar 
        • Malawi 
        • Mali 
        • Marrocos 
        • Maurício 
        • Moçambique 
        • Namíbia 
        • Níger 
        • Nigéria 
        • República Centro-Africana 
        • Ruanda 
        • Senegal 
        • Seicheles 
        • Tanzânia 
        • Togo 
        • Tunísia 
        • Uganda 
        • Zâmbia 
        • Zimbábue

        Oceania (9)

        • Austrália 
        • Fiji 
        • Ilhas Marshall 
        • Micronésia 
        • Palau 
        • Papua-Nova Guiné 
        • Ilhas Salomão 
        • Tuvalu 
        • Vanuatu

        Os 8 países onde a Suprema Corte NÃO pode anular leis do Parlamento

        País | Mecanismo que impede

        • Reino Unido | Soberania parlamentar absoluta
        • Países Baixos | Art. 120 da Constituição
        • Suíça | Art. 190 (leis federais imunes)
        • Nova Zelândia | Soberania parlamentar
        • Dinamarca | Revisão judicial muito limitada
        • Suécia | Revisão só por tratados
        • Noruega | Parlamento pode reafirmar lei por 2/3
        • Finlândia | Sem poder explícito de anulação

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

