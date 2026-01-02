Em 2026, a Engenharia reafirma seus compromissos históricos

Vivemos um momento extremamente desafiador no mundo. As grandes potências atravessam uma fase de tensão e instabilidade, e o desenvolvimento global se encontra, de forma preocupante, estagnado. Infelizmente, a grande imprensa pouco tem tratado das consequências desse cenário internacional para o Brasil, mas seus reflexos já nos atingem e exigem de nós atenção, responsabilidade e ação.

É justamente em momentos como este que precisamos intensificar nosso trabalho. A Engenharia brasileira sempre esteve no centro do desenvolvimento da nação, e o Clube de Engenharia do Brasil, no cumprimento de meu terceiro mandato, permanece atento, atuante e presente nas discussões fundamentais sobre essa questão.

Defender a Engenharia é defender o futuro do Brasil. Precisamos retomar, com firmeza, esse projeto de desenvolvimento, baseado na capacidade técnica, no planejamento de longo prazo e no compromisso com o interesse público. Por isso, faço aqui um chamado claro e necessário: é fundamental que haja unidade entre nós. Unidade em torno de objetivos maiores, que ultrapassam interesses individuais ou circunstanciais. Unidade na defesa da soberania nacional e na luta pela retomada do nosso desenvolvimento.

Com um papel histórico e estratégico nesse processo e uma representação expressiva no sistema profissional, em especial no CREA-RJ, o Clube de Engenharia do Brasil sempre esteve comprometido com a defesa do país, do social e do desenvolvimento. Este é o testemunho de quem já presidiu interinamente o CREA-RJ, por quase um ano, também presidiu, por 18 anos, a Associação das Empresas de Engenharia do Estado do Rio de Janeiro, e atuou mais 10 anos nela, como presidente de seu Conselho Consultivo.

Venho de uma família que dedicou sua trajetória ao Brasil, e essa continua sendo a nossa luta: trabalhar pelo País, fortalecer a Engenharia e colocar o conhecimento técnico a serviço do povo brasileiro.

É com esse espírito que conclamo as entidades da engenharia nacional a, unidas, neste início de 2026, reafirmarem sua disposição de cumprir nosso compromisso histórico com o Brasil, assim seremos mais fortes e respeitados.