Em câmera lenta, a Lava Jato enfim tem sua verdadeira face revelada

Ex-juíza federal Luciana Bauer supera medos e traumas numa entrevista-bomba a Joaquim de Carvalho no Brasil 247, e enfim revela crimes da 13ª Vara de Curitiba.

É escandaloso. A Lava Jato silenciou todas as vozes do Brasil com isenção, saber e autoridade pra falar. Os grandes juristas se calaram. Um projeto mafioso tão bem implantado que quem duvidava não ousava falar. A mídia corporativa mergulhou até a testa naquele esgoto, mentindo escandalosamente, louvando a dupla Moro-Dallagnoll — pegava o "dever de casa" prontinho na Vara de Curitiba, sem contestar, sem duvidar, sem investigar.

Um plano traçado pelo Departamento de Estado dos EUA com CIA para esvaziar as aspirações de soberania dos governos de esquerda, derrubar Dilma, o PT, prender Lula, emplacar a extrema direita. Todos enfiaram as mãos nesse esterco. Aécio, o PSDB, Temer, o STF. Prenderam políticos progressistas de prestígio, indiscriminadamente. Jogaram no lixo grandes nomes do empresariado. Capturaram nosso pré-sal. Destruíram as indústrias da construção, naval, a engenharia nacional. Desempregaram milhões. Enxovalharam homens íntegros, como o almirante Othon.

E os brasileiros contaminados pelo ódio caíram feito patinhos, liderados pelo pato amarelo do Skaff. Maus brasileiros, inimigos do povo. Desmontaram as grandes conquistas sociais, a CLT, os sindicatos, paralisaram obras. Fizeram tudo que convinha ao Grande Capital. Inventaram "teto de gastos", para impedir nosso crescimento. Privatizaram o que podiam e não podiam, por dois tostões. Assaltaram o Brasil a mão desarmada à luz do dia. Inventaram o "empreendedorismo", retirando todos os direitos dos trabalhadores, coitados, que ainda pensam que melhorou pra eles. E o plim-plim da Globo ludibriando ativamente o Brasil com suas mistificações. Pobres de nós.

O lawfare foi um processo avassalador. E, verdade seja dita, foi a MÍDIA PROGRESSISTA, um time de jornalistas valorosos, foram as instituições verdadeiramente patrióticas, como o Clube de Engenharia por exemplo, foram aqueles com responsabilidade intelectual, economistas, sociólogos, professores — a Academia — que se mantiveram em permanente resistência.

Veio o GRANDE DESASTRE. Bolsonaro, a caserna retornou ao poder, os desqualificados, os Guedes, os Salles, o evangelismo, com as Damares & Malafaias, descemos de tobogã aos infernos.

Agora os olhos se abrem. Falta a própria Justiça retirar a venda e condenar o ex-juiz Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e os procuradores seus coniventes, os julgadores do TRF-4, e responsabilizar a mídia comparsa por traição à Pátria.