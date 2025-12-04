Caixa amarela com arquivos da festa da cueca é encontrada pela PF

247 - Agentes federais localizaram na 13ª Vara Federal de Curitiba uma caixa de cor amarela que armazenava informações sensíveis de autoridades e que teria sido usada pelo então juiz Sergio Moro como instrumento de chantagem, afirmou o empresário e ex-deputado Tony Garcia ao detalhar, em entrevista à TV 247, os desdobramentos da operação da Polícia Federal no tribunal da Lava Jato.

“Tudo isso foi encontrado, pelas informações que tenho da Vara”, disse Garcia ao jornalista Joaquim de Carvalho. “Se isso vier à tona isso vai passar a limpo a história do país”, acrescentou, ao mencionar também a festa da cueca, episódio em que autoridades participaram de uma festa extravagante e acabaram gravadas em uma armação

Para Garcia, o episódio evidencia de que forma Moro se fortaleceu para perseguir o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Moro usou as informações para chantagem”, afirmou.