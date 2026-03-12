Entre a ética e o preço: a lição incômoda do caso Vorcaro

As investigações do Banco Master no STF entram no quarto mês, arrastando insegurança jurídica, ameaças a jornalistas, prisões e muitos vazamentos com objetivos políticos. As manchetes dos sites de quarta para quinta-feira (12/03) dão conta de que Dias Toffoli, agora se diz suspeito para apreciar no Colegiado que integra, decisão monocrática de André Mendonça que levou à prisão de Vorcaro. Julgamento este que preocupa bastante a turma do Centrão, que nos bastidores da segunda turma do STF, tem pressionado os ministros a votarem pela libertação de Daniel Vorcaro. O objetivo é claro, impedir a qualquer custo a possibilidade de Vorcaro fazer uma delação premiada. O julgamento começa amanhã (13/3) e, independente da decisão, já podemos prever que no Congresso os interessados são muitos.

Se existe uma lição deixada nas relações de Daniel Vorcaro com figuras do chamado engravatados, ela está na linha tênue que separa a ética da imoralidade. Mais do que um episódio isolado, o caso expõe um padrão recorrente nas elites políticas, jurídicas, midiáticas e financeiras do país: a facilidade com que princípios podem ser relativizados quando entram em cena interesses pessoais e promessas de ganhos fáceis.

Todos, em maior ou menor grau, devem explicações à justiça e à sociedade. Tiveram relações pouco republicanas com Vorcaro e, se não cometeram necessariamente ilegalidade, levantam questionamentos profundos sobre limites éticos e conflitos de interesse. Esse ambiente não surgiu por acaso. Ele ganhou força especialmente a partir da chegada ao poder dos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro, período em que se ampliaram as zonas de contato entre interesses públicos e privados e se naturalizou, em vários níveis, a promiscuidade entre o mundo da política, do sistema financeiro e das estruturas de poder do Estado.

No caso específico de Vorcaro, as conexões reveladas ajudam a ilustrar esse quadro. O banqueiro manteve ao menos 40 encontros com Roberto Campos Neto, então presidente do Banco Central do Brasil. Embora reuniões entre agentes do sistema financeiro e autoridades monetárias façam parte da rotina institucional, a frequência desses encontros inevitavelmente levanta questionamentos sobre o grau de proximidade entre interesses privados e decisões que afetam todo o sistema financeiro do país.

E as zonas cinzentas entre interesses públicos e privados não se restringem ao sistema financeiro ou aos governos. Nos últimos anos, episódios envolvendo integrantes do próprio Judiciário também suscitaram debates públicos sobre limites éticos. Entre eles, a venda de um imóvel ligado ao resort Tayayá pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli, operação que gerou questionamentos sobre relações com o banco Master.

Outro caso que gerou debate foi o contrato milionário firmado pelo banco de Daniel Vorcaro com o escritório de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes, levantando discussões sobre possíveis conflitos de interesse entre atividades privadas e a posição institucional ocupada no mais alto tribunal do país.

A democracia depende de instituições que funcionem com autonomia, integridade e transparência. Quando esses pilares se fragilizam, abre-se espaço para a contaminação corrosiva das próprias instituições.

A apuração dos fatos que levaram à liquidação do Banco Master vai seguir seu curso, com base em provas e dentro do devido processo legal. Mas, independentemente dos desfechos judiciais, fica a pergunta incômoda: quantos, diante das mesmas oportunidades, resistiriam à tentação de transformar reputação e influência em moeda de troca?