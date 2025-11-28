TV 247 logo
      Oliveiros Marques avatar

      Oliveiros Marques

      Sociólogo pela Universidade de Brasília, onde também cursou disciplinas do mestrado em Sociologia Política. Atuou por 18 anos como assessor junto ao Congresso Nacional. Publicitário e associado ao Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político (CAMP), realizou dezenas de campanhas no Brasil para prefeituras, governos estaduais, Senado e casas legislativas

      192 artigos

        Entre meninos e homens

        Condução personalista de Alcolumbre transforma o Senado em refém de interesses particulares

        Presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, Davi Alcolumbre e Hugo Motta (Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

        Há momentos em que a política brasileira expõe, sem disfarces, a diferença essencial entre meninos e homens. Homens entendem que instituições não são brinquedos e que o país não pode ser submetido a emoções pessoais, ressentimentos particulares ou birras de ocasião. Meninos, ao contrário, confundem o interesse público com a própria vontade. Foi exatamente isso que se viu quando o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu usar o poder de pautar votações como instrumento de retaliação ao país porque seu preferido não fora indicado para o Supremo Tribunal Federal.

        A Constituição não prevê que o Senado funcione como extensão dos desejos do seu presidente, tampouco como palco para chantagens institucionais. O papel da Casa é fiscalizar, deliberar e conduzir decisões que impactam diretamente a vida nacional em nome dos interesses do conjunto da população. Quando Alcolumbre trava votações estratégicas — e entre elas projetos que destravam investimentos, modernizam o Estado e fortalecem a economia — ou pauta projetos que desestabilizam as contas públicas ou abrem a porteira para ataques ao meio ambiente, apenas para demonstrar desagrado com a escolha presidencial para o STF, não se trata apenas de uma falha moral: é um desserviço deliberado ao Brasil. Com liberdade de interpretação, é possível dizer que se trata de atitudes criminosas.

        A cena é reveladora de um traço que ainda nos custa caro: a incapacidade de alguns líderes perceberem que ocupam cargos de Estado, e não tronos pessoais. Ao agir movido por mágoa, Alcolumbre reduz a política a um jogo de vaidades. E, pior: utiliza a cadeira que ocupa, por delegação dos senadores, como arma para paralisar o avanço do país. A mensagem que transmite é simples e devastadora: se não atende ao meu desejo, o Brasil não anda. Retrocede.

        Homens públicos de verdade discordam, negociam, debatem, mas jamais sequestram a agenda nacional por revanche. O Senado já foi comandado por figuras com posições firmes, divergências profundas e egos igualmente robustos — e ainda assim capazes de compreender que a instituição é maior do que suas preferências particulares. Meninos, porém, acreditam que tudo lhes é devido. Confundem contrariedade com ofensa pessoal e o interesse de 200 milhões de brasileiros com a própria frustração.

        O episódio expõe uma escolha que o Brasil já não pode mais adiar: queremos instituições maduras ou reféns dos caprichos individuais? Queremos líderes que compreendam o peso histórico de suas funções ou personagens que tratam o país como brinquedo de revanche?

        A diferença entre homens e meninos está justamente aí. Homens sabem perder, recompor, seguir adiante e colocar o Brasil acima de si. Meninos fazem birra, travam o andamento da nação e chamam isso de política. Infelizmente, quando a birra está na cadeira da presidência do Senado, não é apenas um capricho — é um atraso para o país inteiro.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

