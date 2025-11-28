Indicado de Lula para o STF, Messias ainda tenta ser recebido por Alcolumbre

247 - O ministro Jorge Messias, escolhido pelo presidente Lula (PT) para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), tem ampliado sua articulação entre parlamentares para tentar destravar uma reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

De acordo com Igor Gadelha, do Metrópoles, Messias passou a pedir a senadores com os quais já conversou que façam uma ponte com Alcolumbre, numa tentativa de conseguir ser recebido pelo comandante da Casa Alta. A estratégia ganhou força diante da dificuldade de avançar diretamente.

Entre os parlamentares procurados pelo ministro estão Ângelo Coronel (PSD-BA) e Efraim Filho (União-PB), líder do partido de Alcolumbre no Senado. Ambos foram abordados para interceder e facilitar a audiência considerada fundamental para a tramitação da indicação.

A resistência de Alcolumbre ao nome de Messias não é novidade nos bastidores do Congresso. O senador preferia que Lula tivesse optado pelo ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para ocupar a vaga no STF. Essa preferência teria alimentado o desconforto que agora se reflete na demora para receber formalmente o indicado.

Apesar desse cenário, aliados de Messias afirmam que ele tem mantido uma postura confiante quanto à aprovação de seu nome no Senado. Segundo esses senadores, o otimismo decorre, sobretudo, do compromisso de Lula de atuar pessoalmente na busca por votos, mobilizando sua base e negociando apoios necessários para garantir a confirmação no plenário.