Messias tenta reunião com senadores do PL para reduzir resistência

247 - O ministro Jorge Messias, escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF), intensificou articulações no Senado para reduzir a resistência dentro da bancada do PL. Nas últimas semanas, ele tem buscado ampliar canais de diálogo e conquistar apoios antes de sua sabatina, prevista para 10 de dezembro.

No esforço para diminuir tensões, Messias procurou o líder do PL no Senado, Carlos Portinho (RJ), para propor um encontro coletivo com os senadores da legenda, informa Igor Gadelha, do Metrópoles.

Messias sugeriu a realização de um almoço com a bancada do partido, que reúne a ala mais identificada com Jair Bolsonaro (PL). A ideia surgiu após tentativas de conversas individuais terem enfrentado resistências.

Entre os que se mostraram reticentes em receber o indicado de Lula ao STF está o senador Izalci Lucas (PL-DF). A avaliação interna no partido é de que uma reunião coletiva poderia reduzir constrangimentos e tornar o diálogo institucional mais equilibrado.

Carlos Portinho demonstrou disposição para organizar o encontro e afirmou que a bancada deve ouvir Messias, embora ainda não haja data definida devido a conflitos de agenda — o líder do PL estará em viagem na próxima semana.

A indicação de Messias ao Supremo depende de maioria no Senado e, embora o governo considere ter base suficiente, a movimentação do advogado-geral da União mostra preocupação em construir um ambiente político mais favorável antes da sabatina.