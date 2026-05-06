Escala 6x1: o lucro acima da vida

O modelo capitalista organiza o trabalho a partir de uma lógica simples e brutal: maximizar o lucro, ainda que isso custe o tempo, a saúde e a dignidade de quem trabalha. Não se trata de exceção nem de desvio. É a regra. É assim que se sustenta um sistema que transforma gente em engrenagem e naturaliza o esgotamento como parte da rotina, especialmente em países explorados, marcados por profundas desigualdades estruturais como o Brasil.

Esse nunca foi um debate abstrato. Ele sempre esteve presente na vida concreta de milhões de brasileiros submetidos a jornadas extensas, baixos salários e pouco tempo de descanso. O que muda agora é o cenário político. Estamos diante de uma possível inflexão, com a revisão da jornada entrando na agenda pública e institucional, impulsionada por mobilizações sociais, debates no Congresso e pela própria evidência de que o modelo atual produz adoecimento em larga escala. Dados recentes divulgados na imprensa, com base em registros do INSS, apontam o crescimento dos afastamentos por transtornos mentais, como ansiedade, depressão e "burnout". Não se trata de casos isolados, mas de um sintoma coletivo de um sistema que ultrapassou seus limites.

A lógica de trabalhar seis dias para descansar um sintetiza esse modelo. Trata-se de uma organização do tempo que prioriza a continuidade da produção em detrimento da vida. Não há margem real para recuperação física e emocional, nem para o exercício pleno de outras dimensões da existência. O tempo livre deixa de ser direito e passa a ser concessão mínima, calculada para garantir que o trabalhador retorne ao posto no dia seguinte.

Essa dinâmica se agrava quando observamos a realidade urbana brasileira. Longos deslocamentos, múltiplas jornadas e a sobreposição entre trabalho formal e informal comprimem ainda mais o cotidiano. O resultado é uma rotina marcada pelo cansaço permanente, pela ausência de convivência e pela limitação do acesso a direitos básicos. O tempo, nesse contexto, deixa de ser uma dimensão da vida e passa a ser apropriado como recurso econômico.

Sem tempo, não há vida digna. O direito ao descanso é parte indissociável do direito à saúde, à educação e à participação social. É ele que permite que uma pessoa acesse serviços de saúde, invista em sua formação, estabeleça vínculos afetivos e participe da vida pública. A supressão desse tempo não apenas compromete o bem-estar individual, mas aprofunda desigualdades, ao restringir o acesso a direitos justamente para aqueles que mais dependem deles.

É nesse ponto que a revisão da jornada se coloca como medida concreta de transformação. Estimativas recentes indicam que ao menos 37 milhões de pessoas seriam diretamente beneficiadas por mudanças na carga horária semanal. Trata-se de uma alteração com impacto estrutural, capaz de redistribuir tempo e ampliar condições de vida para uma parcela significativa da população. Não se trata apenas de reorganizar o trabalho, mas de reequilibrar a relação entre produção e existência.

A história demonstra que avanços nesse campo sempre foram resultado de disputas. A limitação da jornada, a instituição do descanso semanal e a consolidação de direitos trabalhistas foram conquistas obtidas frente à resistência de setores econômicos. A permanência de modelos exaustivos, portanto, não decorre de necessidade técnica, mas de uma escolha política que preserva estruturas de concentração de renda e poder.

A contradição contemporânea é evidente. Vivemos um período de alta capacidade produtiva, com avanços tecnológicos que permitem produzir mais em menos tempo. Ainda assim, a organização do trabalho segue baseada na lógica da intensificação. O ganho de produtividade não se traduz em ampliação do tempo livre, mas em aumento das exigências. Essa dissociação revela que o problema não está na capacidade de produzir, mas na forma como se organizam e distribuem os benefícios dessa produção.

Os efeitos dessa lógica recaem de maneira desigual. Trabalhadores dos setores de comércio, serviços, logística e cuidado estão entre os mais impactados, assim como as mulheres, que acumulam jornadas e enfrentam uma sobrecarga histórica. A restrição do tempo livre, nesses casos, aprofunda desigualdades de renda, gênero e acesso a direitos, consolidando um ciclo de exclusão difícil de romper. A precarização é disfarçada por volta e meia de "empreendedorismo".

O custo desse modelo se expressa no sistema de saúde, na queda de produtividade a longo prazo e na fragilização das relações sociais. Sustentar uma economia baseada no desgaste contínuo não é sinal de eficiência, mas de desequilíbrio estrutural.

Por que defendemos o fim dessa escala? Porque ela organiza o trabalho a partir da exaustão, retira das pessoas o direito ao tempo e impede o acesso pleno à vida. Defender sua superação é afirmar que o desenvolvimento não pode ser construído à custa do adoecimento coletivo. É reconhecer que a redução da jornada é imprescindível para uma sociedade, no mínimo, um pouco mais justa e menos desigual.

Essa mudança não virá sem pressão social. Direitos nunca foram concedidos de cima para baixo. Eles foram conquistados com organização, mobilização e disputa. É hora de trazer esse debate para o centro da sociedade, de envolver trabalhadores, movimentos sociais, sindicatos, parlamentares comprometidos e todos aqueles que compreendem que dignidade não pode ser negociada.

Se queremos uma sociedade mais justa e menos desigual, precisamos agir agora. Mobilizar, pressionar, disputar. Porque o tempo de vida da classe trabalhadora não pode continuar sendo tratado como variável de ajuste. E nenhuma transformação real acontece sem que o povo se levante para fazê-la.