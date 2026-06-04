Esquerda e direita

- A esquerda está a favor do Estado

- A direita está a favor do mercado

- A esquerda está a favor das políticas sociais

- A direita está a favor dos ajustes fiscais

- A esquerda está a favor da esfera pública

- A direita está a favor da esfera mercantil

- A esquerda está a favor dos direitos de todos os cidadãos

- A direita está a favor da mercantilização de todas as relações sociais

- A esquerda está a favor da defesa dos interesses dos trabalhadores

- A direita está contra

- A esquerda considera os feminicídios como um dos casos mais graves de violação dos direitos das mulheres.

- A direita protagoniza situações de feminicídio.

- A esquerda defende as crianças, se preocupa dos seus direitos e do seu futuro

- A direita desconhece as crianças

- A esquerda está a favor da integração latino-americana

- A direita está a favor da integração com os Estados Unidos

- A esquerda está a favor dos Brics

- A direita está contra

- A esquerda está a favor do Pix

- A direita tenta desconhecer o Pix

- A esquerda está a favor dos meios públicos de comunicação

- A direita está favor dos meios privados de comunicação

- A esquerda está a favor da urna eletrônica

- A direita está a favor da contagem manual dos votos

- A esquerda está preocupada com a situação grave que vive a Argentina

- A direita considera a Argentina atual um modelo a seguir

- A direita é de direita

- A esquerda é de esquerda