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      Emir Sader

      Colunista do 247, Emir Sader é um dos principais sociólogos e cientistas políticos brasileiros

      1019 artigos

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        Esquerda e direita

        A esquerda está a favor dos direitos de todos os cidadãos; a direita está a favor da mercantilização de todas as relações sociais

        Flávio Bolsonaro, Donald Trump e Lula (Foto: Reprodução/X/@FlavioBolsonaro | Ricardo Stuckert/PR)
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        - A esquerda está a favor do Estado

        - A direita está a favor do mercado

        - A esquerda está a favor das políticas sociais

        - A direita está a favor dos ajustes fiscais

        - A esquerda está a favor da esfera pública

        - A direita está a favor da esfera mercantil

        - A esquerda está a favor dos direitos de todos os cidadãos 

        - A direita está a favor da mercantilização de todas as relações sociais

        - A esquerda está a favor da defesa dos interesses dos trabalhadores

        - A direita está contra

        - A esquerda considera os feminicídios como um dos casos mais graves de violação dos direitos das mulheres.

        - A direita protagoniza situações de feminicídio.

        - A esquerda defende as crianças, se preocupa dos seus direitos e do seu futuro

        - A direita desconhece as crianças 

        - A esquerda está a favor da integração latino-americana

        - A direita está a favor da integração com os Estados Unidos

        - A esquerda está a favor dos Brics

        - A direita está contra

        - A esquerda está a favor do Pix

        - A direita tenta desconhecer o Pix

        - A esquerda está a favor dos meios públicos de comunicação

        - A direita está favor dos meios privados de comunicação

        - A esquerda está a favor da urna eletrônica

        - A direita está a favor da contagem manual dos votos

        - A esquerda está preocupada com a situação grave que vive a Argentina

        - A direita considera a Argentina atual um modelo a seguir

        - A direita é de direita

        - A esquerda é de esquerda

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

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