Esquerda e direita
A esquerda está a favor dos direitos de todos os cidadãos; a direita está a favor da mercantilização de todas as relações sociais
- A esquerda está a favor do Estado
- A direita está a favor do mercado
- A esquerda está a favor das políticas sociais
- A direita está a favor dos ajustes fiscais
- A esquerda está a favor da esfera pública
- A direita está a favor da esfera mercantil
- A esquerda está a favor dos direitos de todos os cidadãos
- A direita está a favor da mercantilização de todas as relações sociais
- A esquerda está a favor da defesa dos interesses dos trabalhadores
- A direita está contra
- A esquerda considera os feminicídios como um dos casos mais graves de violação dos direitos das mulheres.
- A direita protagoniza situações de feminicídio.
- A esquerda defende as crianças, se preocupa dos seus direitos e do seu futuro
- A direita desconhece as crianças
- A esquerda está a favor da integração latino-americana
- A direita está a favor da integração com os Estados Unidos
- A esquerda está a favor dos Brics
- A direita está contra
- A esquerda está a favor do Pix
- A direita tenta desconhecer o Pix
- A esquerda está a favor dos meios públicos de comunicação
- A direita está favor dos meios privados de comunicação
- A esquerda está a favor da urna eletrônica
- A direita está a favor da contagem manual dos votos
- A esquerda está preocupada com a situação grave que vive a Argentina
- A direita considera a Argentina atual um modelo a seguir
- A direita é de direita
- A esquerda é de esquerda
* Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.