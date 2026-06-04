Flávio Bolsonaro testa crise do Dark Horse na Marcha para Jesus

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) chegou à Marcha para Jesus de São Paulo, nesta quinta-feira (4), sob um teste político que vai além da agenda religiosa: dividir ou não a foto pública com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) depois da crise do filme Dark Horse.

A 34ª edição da Marcha foi marcada para sair às 10h da Estação da Luz, em São Paulo, rumo à Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira. A organização apresentou o ato como manifestação cristã aberta ao público, com louvor, oração e programação gospel.

A política, porém, entrou no percurso antes mesmo da caminhada. O Blog do Esmael registra a presença de Flávio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e do prefeito Ricardo Nunes (MDB) no mesmo ambiente público, justamente depois de o caso Dark Horse atingir o pré-candidato bolsonarista ao Palácio do Planalto.

O ponto sensível não é a fé dos participantes. O ponto sensível é a fotografia. Tarcísio aparece ao lado de Flávio Bolsonaro, mantém distância protocolar ou evita transformar a Marcha em palanque de reabilitação do herdeiro político de Jair Bolsonaro?

A pergunta ganhou peso depois de o Blog do Esmael repercutir que Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, incluiu Flávio Bolsonaro e o financiamento do filme Dark Horse em nova proposta de delação premiada. A negociação, segundo o material já publicado pelo Blog do Esmael, ainda não foi aceita pela Polícia Federal (PF) nem pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

O filme virou peça central da crise porque reúne três elementos de alto custo eleitoral: dinheiro privado, família Bolsonaro e um banqueiro preso em investigação sobre fraudes no sistema financeiro. Flávio Bolsonaro admitiu ter buscado patrocínio privado para o longa, mas negou ter oferecido qualquer benefício em troca.

Esse limite precisa ser preservado. Proposta de delação não é sentença. Também não é prova automática. Para produzir consequência jurídica, o relato precisa ser aceito, checado e homologado. A consequência política, no entanto, já está nas ruas.

Tarcísio sabe disso. Em maio, o governador de São Paulo disse que Flávio Bolsonaro tinha questões a explicar sobre a relação com Vorcaro. A fala abriu uma distância pública rara dentro da direita, num momento em que o bolsonarismo tenta segurar o eleitor evangélico, o mercado conservador e as alianças estaduais de 2026.

A Marcha para Jesus virou, portanto, termômetro de dano. Se Tarcísio dividir o quadro sem ressalvas, ajuda Flávio Bolsonaro a atravessar a crise com aparência de normalidade. Se evitar a foto, deixa claro que o caso Dark Horse ainda cobra preço dentro do próprio campo conservador.

No Paraná, esse teste não fica em São Paulo. Sergio Moro (PL), Deltan Dallagnol (Novo) e Filipe Barros (PL) receberam Flávio Bolsonaro em Curitiba no fim de maio, num palanque que tentou exibir unidade da direita contra Lula, o Supremo Tribunal Federal (STF) e a esquerda paranaense.

A conta mudou de tamanho desde então. O que era ato de força em Curitiba passou a carregar a sombra do Banco Master, da ofensiva contra o Pix, do tarifaço defendido por aliados de Trump e da tentativa de Flávio Bolsonaro de se vender como versão mais palatável do bolsonarismo.

Moro tenta disputar o governo do Paraná com a marca da Lava Jato. Deltan tenta reconstruir capital político depois da cassação. Filipe Barros opera como um dos braços mais fiéis do bolsonarismo no estado. Os três têm agora uma pergunta pública para responder: vão republicar a foto da Marcha, silenciar ou fingir que a crise nacional não passou pelo palanque paranaense?

Ratinho Junior (PSD) também observa o custo da imagem. O governador trabalha para fazer de Sandro Alex (PSD) seu candidato ao Palácio Iguaçu, mas viu aliados e antigos parceiros circularem no ambiente político de Moro e Flávio Bolsonaro. A Marcha testa, por tabela, a fronteira entre a direita institucional de Tarcísio e a direita de choque que tenta sobreviver ao caso Master.

O eleitor evangélico não é bloco único, nem propriedade de partido. A Marcha reúne igrejas, famílias, caravanas e lideranças religiosas com motivações diversas. O uso político do evento, porém, é velho conhecido da direita, que enxerga nesses atos uma vitrine para discurso moral, mobilização de rua e fotografia de força.

A diferença de 2026 é o passivo. Flávio Bolsonaro não chega à Marcha apenas como filho de Jair Bolsonaro ou pré-candidato da direita. Chega como personagem de uma crise que envolve o financiamento de um filme eleitoral, um banqueiro investigado e uma delação ainda sem validação jurídica.

A imagem que sair de São Paulo terá leitura imediata no Paraná. Se Tarcísio abraçar Flávio Bolsonaro, Moro, Deltan e Filipe ganham cobertura para manter o alinhamento. Se Tarcísio dosar a distância, o palanque curitibano ficará ainda mais amarrado ao custo de uma aposta nacional que começou a cobrar explicações antes da campanha oficial.

A Marcha para Jesus termina como ato religioso. A foto política, se vier, continuará circulando depois que os trios elétricos deixarem a avenida.