Sindicato aciona Ministério do Trabalho para acessar contratos de filme sobre Bolsonaro

247 - O Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões no Estado de São Paulo (Sated-SP) acionou o Ministério do Trabalho para obter acesso aos contratos de profissionais envolvidos em "Dark Horse", cinebiografia de Jair Bolsonaro (PL). Segundo o UOL, a entidade afirma que a produtora GoUp se recusa a fornecer a documentação, apesar de previsão nesse sentido na convenção coletiva da categoria.

De acordo com o sindicato, a cobrança pelos contratos ocorre há cerca de cinco meses. Relatos obtidos apontam que a empresária Karina Gama, proprietária da GoUp, teria se comprometido a encaminhar os documentos após uma fiscalização realizada no set de filmagem em dezembro de 2025.

O material, entretanto, não foi entregue. Advogados da produtora sustentaram ao sindicato que não haveria obrigação de disponibilizar os contratos.

Fiscalização e pedido de sanções

Além de solicitar acesso aos contratos, o Sated-SP encaminhou denúncia à Superintendência Regional do Trabalho. O sindicato pediu a abertura de fiscalização na GoUp, a aplicação de multas e o impedimento de acesso da empresa a benefícios, incentivos ou subvenções públicas. A entidade também defendeu que a exibição do longa seja vetada.

As reclamações estão reunidas em um dossiê elaborado pelo sindicato no fim de 2025. O documento reúne relatos e queixas sobre as condições de trabalho durante as gravações da produção.

Questionamentos sobre contratos e equipe

Segundo o Sated-SP, a convenção coletiva determina o envio prévio e o registro dos contratos junto ao sindicato, além da contratação de seguro contra acidentes de trabalho. O dossiê também questiona a utilização de profissionais estrangeiros acima dos limites previstos nas normas da categoria e a suposta ausência de recolhimento de taxas obrigatórias.

O documento ainda cita autorizações genéricas para uso de imagem e voz de figurantes, além de alegadas irregularidades relacionadas à composição das equipes de trabalho.

Relatos de revistas e cobrança de transporte

Entre as denúncias reunidas pelo sindicato estão relatos de revistas consideradas abusivas durante o acesso aos locais de gravação. Segundo o dossiê, seguranças teriam realizado abordagens que incluíam contato físico em partes íntimas dos profissionais. Também há relatos de recolhimento e lacração de celulares para impedir registros das filmagens.

O sindicato afirma ainda ter recebido queixas sobre cobrança de transporte de figurantes. De acordo com um áudio citado no documento, profissionais teriam sido orientados a pagar R$ 10 para utilizar vans que faziam o deslocamento até as locações. Um dos relatos indica que o valor poderia ser quitado em dinheiro ou descontado do cachê.

Alimentação e diferenças de remuneração

O dossiê também registra reclamações relacionadas à alimentação fornecida durante as gravações. Segundo o sindicato, houve insatisfação após a substituição do café da manhã por um kit composto por pão com frios, maçã, suco e paçoca, enquanto profissionais estrangeiros teriam recebido buffet completo.

A entidade afirma ainda que figurantes profissionais recebiam diária de R$ 100 com transporte gratuito. Já integrantes da chamada "plateia" receberiam R$ 80 e precisariam arcar com o custo do transporte.

Denúncia de agressão

Entre os episódios relatados está uma suposta agressão física ocorrida durante uma revista de entrada no Memorial da América Latina. Conforme boletim de ocorrência registrado em novembro de 2025, um figurante afirmou ter sido chamado de "ladrão", retirado do local e atingido com um soco no rosto após uma discussão.

Segundo a documentação citada pelo sindicato, o profissional procurou atendimento médico no dia seguinte. Registros médicos apontam relato de agressão por força corporal e a realização de exames de imagem em razão das dores decorrentes do episódio.