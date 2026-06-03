Vorcaro inclui repasses para filme sobre Bolsonaro em delação premiada

247 - O ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, incluiu em sua nova proposta de colaboração premiada informações relacionadas ao financiamento do filme "Dark Horse", produção inspirada na trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo apuração divulgada pela CNN Brasil, o empresário relatou aos investigadores pedidos e cobranças atribuídos ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, para viabilizar repasses milionários destinados ao projeto cinematográfico.

De acordo com a reportagem da CNN Brasil, a nova versão da proposta de delação foi encaminhada à Polícia Federal (PF) e à Procuradoria-Geral da República (PGR) na segunda-feira (1º). No dia seguinte, a defesa do empresário apresentou um complemento de documentos e informações às autoridades responsáveis pela análise do material.

Na narrativa apresentada aos investigadores, Vorcaro descreve solicitações relacionadas aos aportes financeiros para a produção do longa-metragem. O empresário também teria detalhado movimentações que somam aproximadamente R$ 60 milhões destinados ao financiamento da cinebiografia.

Nova etapa da colaboração

A nova proposta surge após a rejeição formal da versão anterior da delação pela Polícia Federal. Os investigadores apontaram omissões em informações consideradas relevantes nos anexos entregues pelo ex-banqueiro, o que levou à necessidade de uma reformulação do material.

Com a reapresentação da colaboração, a defesa busca demonstrar a existência de fatos adicionais e de elementos que não haviam sido devidamente explorados na versão anterior. A expectativa é que os novos documentos permitam uma reavaliação da proposta por parte dos órgãos responsáveis.

Segundo a apuração da CNN Brasil, a nova versão não apenas amplia detalhes de episódios já mencionados anteriormente, mas também acrescenta personagens que não figuravam nos relatos iniciais, incluindo nomes ligados ao meio político.

Investigadores avaliam novos elementos

A análise da nova documentação ficará a cargo das equipes da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República, que deverão verificar se o conteúdo apresentado traz efetivamente informações inéditas e relevantes para eventual avanço das negociações de colaboração premiada.

A rejeição da proposta anterior provocou mudanças na equipe jurídica responsável pela defesa de Vorcaro. Após a decisão da PF, o advogado José Luís Oliveira Lima deixou o caso, permanecendo na condução da defesa o advogado Sérgio Leonardo.

Agora, os investigadores examinam os novos anexos e relatos para determinar se a proposta atende aos requisitos necessários para eventual prosseguimento das tratativas. A avaliação inclui a verificação da consistência dos fatos narrados, bem como a relevância das informações apresentadas pelo ex-controlador do Banco Master.

Caso segue sob análise

A inclusão do episódio relacionado ao filme "Dark Horse" representa um dos novos elementos apresentados por Vorcaro na tentativa de obter a aceitação de sua colaboração premiada. O material entregue busca aprofundar circunstâncias envolvendo os repasses financeiros destinados à produção cinematográfica.

Além desse episódio, a nova proposta também amplia informações que, segundo a reportagem, haviam sido tratadas de forma mais superficial na versão anteriormente rejeitada pelas autoridades.

Até o momento, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República seguem avaliando o conteúdo apresentado para decidir se os novos fatos e documentos justificam a retomada das negociações em torno do acordo de colaboração premiada.