Farra de Vorcaro para autoridades brasileiras com russas e ucranianas em Nova York custou quase R$ 12 milhões

247 – O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, gastou pelo menos R$ 11,9 milhões, em valores de 2024, em uma sequência de eventos luxuosos em Nova York para entreter políticos e autoridades brasileiras. As despesas incluem degustação de uísques e charutos, jantar em restaurante badalado e uma festa com mulheres russas e ucranianas vestidas com fantasias prateadas, episódio que ficou conhecido como a “noite das astronautas”.

As informações são da jornalista Malu Gaspar, em reportagem publicada no O Globo, com base em documentos da Polícia Federal incluídos na representação que embasou a oitava fase da Operação Compliance Zero, deflagrada no último dia 26. A investigação mirou o então governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e outros sete alvos ligados ao caso.

A farra milionária em Manhattan

Segundo a reportagem, os valores aparecem em uma planilha apreendida no celular de Vorcaro e enviada ao ministro André Mendonça, relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal. O documento aponta que o banqueiro bancou eventos para autoridades que estavam em Nova York em maio de 2024.

A festa mais extravagante teria ocorrido em uma suíte presidencial, onde os convidados, todos homens, foram entretidos por mulheres russas e ucranianas usando malhas prateadas e acessórios de vidro na cabeça, em referência a trajes espaciais. A confraternização passou a ser chamada de “noite das astronautas”.

Além da festa, Vorcaro também custeou um jantar e uma degustação de bebidas e charutos no The Carnegie Club, espaço exclusivo localizado em Manhattan, próximo ao Central Park e à Quinta Avenida.

Custos em euros, dólares e reais

De acordo com a planilha citada pela Polícia Federal, só os eventos envolvendo a festa das astronautas e o jantar teriam custado mais de US$ 721 mil, equivalentes a cerca de R$ 3,7 milhões em 2024.

Um e-mail enviado a Vorcaro discriminava despesas de 526,2 mil euros para bancar as “artistas, performances com logística e equipe de management [gerenciamento]”, além de outros 109,2 mil euros referentes a “taxas”, sem maiores explicações.

Os pagamentos teriam sido feitos por wire transfer, modalidade de remessa internacional muito usada nos Estados Unidos. O documento também menciona gastos com festas, equipamentos de som e luz, produção de evento e hospedagem de equipe, que somariam US$ 545,2 mil, ou aproximadamente R$ 2,8 milhões.

Uísques, charutos e presentes de R$ 30 mil

Outro item relevante da conta foi a degustação de uísques e charutos no The Carnegie Club. Segundo O Globo, o evento custou pouco mais de US$ 1 milhão, o equivalente a R$ 5,3 milhões.

Na ocasião, Vorcaro teria bancado a locação do espaço, bebidas liberadas e charutos para os convidados. Castro e os demais presentes saíram do local com uma garrafa de Macallan 25 anos, avaliada em R$ 30 mil, além de uma caixa de charutos cada um.

A reportagem afirma que Vorcaro gastou R$ 3,5 milhões apenas com uísques. Entre os participantes da degustação estavam, além de Cláudio Castro e Daniel Vorcaro, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e os deputados federais Hugo Motta (Republicanos-PB), Marcos Pereira (Republicanos-SP), Isnaldo Bulhões (MDB-AL) e Doutor Luizinho (PP-RJ), nomes que à época eram cotados para a disputa pela presidência da Câmara.

Jantar no restaurante de Salt Bae

No mesmo período, diálogos obtidos pelos investigadores em um dos celulares do CEO do Banco Master indicam que Vorcaro também bancou um jantar para Cláudio Castro no restaurante Nusr-Et, do chef turco Salt Bae, em Nova York. O local é conhecido por carnes extravagantes, incluindo cortes servidos com folhas de ouro.

Ao receber o convite pelo WhatsApp, Castro respondeu a Vorcaro: “Você não existe”. Em conversa com um auxiliar responsável pela organização do jantar, o banqueiro orientou: “Pede aquela carne de ouro ou alguma especial pra ele ir [à mesa]”, em referência ao próprio Salt Bae, que estava na filial de Manhattan naquela ocasião.

A Polícia Federal não detalhou quanto custou esse jantar específico, mas a representação menciona outro banquete de Castro no mesmo restaurante, pago por Daniel Vorcaro um ano antes. Segundo a investigação, o banqueiro desembolsou US$ 13,3 mil, cerca de R$ 66 mil.

Operação mira relação entre banqueiro e autoridades

As despesas milionárias reforçam a investigação sobre a rede de relações mantida por Vorcaro com políticos e autoridades. O caso ganhou força após a apreensão de documentos e mensagens no âmbito da Operação Compliance Zero, que apura irregularidades relacionadas ao Banco Master.

A presença de autoridades brasileiras em eventos bancados pelo dono do banco, em meio a gastos de luxo no exterior, amplia a pressão sobre os envolvidos e levanta questionamentos sobre a natureza da relação entre o banqueiro e agentes públicos.

Farras também ocorreram em Londres

A reportagem de Malu Gaspar também aponta que a farra em Nova York não foi o único evento de luxo custeado por Vorcaro para autoridades brasileiras no exterior. No mês anterior, o Banco Master havia financiado o Fórum Jurídico Brasil de Ideias, realizado em um hotel de luxo em Londres.

Registros encontrados no celular do dono do Master indicam que ele gastou US$ 640,8 mil, cerca de R$ 3,2 milhões, em uma degustação no clube George, no bairro londrino de Mayfair, um dos mais caros do mundo.

Segundo informações citadas na reportagem, estiveram no local ministros do Supremo Tribunal Federal, autoridades do sistema de Justiça, parlamentares e o próprio banqueiro. O conjunto dos episódios revela uma rotina de eventos milionários no exterior, custeados por Vorcaro, no momento em que o Banco Master já se tornava alvo de escrutínio crescente.