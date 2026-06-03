Diretor-geral da PF defende novo inquérito sobre os milhões de Vorcaro para filme de Bolsonaro

247 – O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, defendeu a abertura de um novo inquérito para investigar o envio de recursos de Daniel Vorcaro aos Estados Unidos sob a justificativa de financiar o filme Dark Horse, produção associada a Jair Bolsonaro. A manifestação amplia a pressão institucional em torno das conexões entre o ex-dono do Banco Master, aliados bolsonaristas e possíveis articulações internacionais contra o Brasil.

A declaração foi dada por Rodrigues em entrevista à GloboNews e publicada pelo UOL, a partir de conteúdo da Agência Estado. Segundo o chefe da PF, a investigação precisa avaliar novos elementos relacionados ao possível suporte de pessoas no exterior em movimentos contra instituições brasileiras.

"É preciso analisar novos elementos trazidos sobre um eventual suporte de pessoas no exterior que estão confabulando e articulando contra o Brasil. Inclusive, coagindo no curso do processo", afirmou Andrei Rodrigues.

PF vê necessidade de aprofundar apuração

A fala do diretor-geral da Polícia Federal indica que a corporação considera relevante aprofundar a apuração sobre o fluxo de recursos enviados por Daniel Vorcaro aos Estados Unidos. O dinheiro teria sido movimentado sob a justificativa de financiar o filme Dark Horse, mas o caso passou a ser examinado em um contexto mais amplo, envolvendo suspeitas de articulações políticas fora do país.

Ao mencionar a hipótese de pessoas no exterior “confabulando e articulando contra o Brasil”, Rodrigues sinalizou que a PF avalia a existência de elementos que podem ultrapassar o âmbito financeiro ou empresarial do caso. A referência à possibilidade de coação “no curso do processo” também sugere preocupação com tentativas de interferência em investigações ou ações judiciais em andamento.

O caso ganhou maior relevância por envolver Daniel Vorcaro, figura central nas investigações sobre o Banco Master, e por ter conexão com o financiamento de uma produção audiovisual ligada ao universo político bolsonarista.

Três caminhos para a investigação

Na entrevista, Andrei Rodrigues apontou três possibilidades para o encaminhamento dos novos elementos levantados pela Polícia Federal.

A primeira alternativa seria agregar os novos expedientes ao caso Master, que já tramita no Supremo Tribunal Federal sob relatoria do ministro André Mendonça. Essa hipótese manteria a apuração dentro do eixo principal relacionado a Daniel Vorcaro e às investigações que envolvem o Banco Master.

A segunda possibilidade seria incorporar o material ao inquérito que apura a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Essa investigação está sob responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes, também no Supremo Tribunal Federal.

A terceira via seria a abertura de um novo inquérito, com distribuição livre por sorteio a outro ministro do STF. Essa alternativa daria autonomia formal à apuração sobre os recursos enviados ao exterior e sobre eventuais articulações políticas internacionais relacionadas ao caso.

Caso envolve Banco Master, Bolsonaro e atuação no exterior

A defesa de uma nova investigação ocorre em meio ao avanço de apurações que têm colocado o Banco Master e seu ex-controlador, Daniel Vorcaro, no centro de uma crise com desdobramentos políticos e judiciais.

O envio de recursos aos Estados Unidos para financiar o filme Dark Horse passou a ser observado pela Polícia Federal não apenas como uma operação financeira, mas como parte de um contexto mais amplo. A menção feita por Andrei Rodrigues à atuação de pessoas no exterior reforça a linha de investigação sobre possíveis conexões entre financiamento, articulação política e tentativa de interferência em processos no Brasil.

O ponto central, segundo a fala do diretor-geral da PF, é verificar se há novos elementos capazes de justificar a abertura de uma frente investigativa específica. A apuração poderá definir se o caso permanecerá vinculado ao inquérito do Banco Master, será conectado à investigação sobre Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos ou seguirá como um procedimento autônomo no STF.

Supremo deve definir o destino da apuração

Como os caminhos citados por Andrei Rodrigues envolvem investigações que tramitam no Supremo Tribunal Federal, caberá à Corte definir o enquadramento institucional dos novos elementos. A decisão sobre anexar o material a inquéritos já existentes ou abrir uma nova investigação poderá influenciar diretamente o alcance das apurações.

Caso o material seja incorporado ao caso Master, o foco tende a permanecer sobre a atuação de Daniel Vorcaro e os desdobramentos financeiros ligados ao banco. Se for remetido ao inquérito sobre Eduardo Bolsonaro, a investigação passará a ser analisada dentro do eixo das articulações políticas nos Estados Unidos. Já a distribuição livre abriria uma nova frente no Supremo, com relatoria própria.

A declaração do diretor-geral da PF, portanto, aumenta o peso político e jurídico do caso. Ao defender a análise dos novos elementos, Andrei Rodrigues deixa claro que a Polícia Federal considera necessário esclarecer se os recursos enviados ao exterior tiveram finalidade limitada ao financiamento do filme ou se se inserem em uma articulação mais ampla contra o Brasil e suas instituições.