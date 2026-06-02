Liana Cirne Lins: já passou da hora de investigar Flavio Bolsonaro

247 - A vereadora do Recife e professora de Direito Liana Cirne Lins afirmou que já existem elementos suficientes para a abertura de uma investigação sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Em entrevista ao programa Bom Dia 247, ela citou uma série de suspeitas relacionadas ao financiamento do filme Dark Horse e a contratos firmados por uma produtora com administrações públicas em São Paulo.

Segundo Liana, as informações que vieram a público nos últimos meses ampliaram o conjunto de indícios que justificariam a atuação dos órgãos de investigação. Para ela, o caso deixou de se limitar a especulações e passou a reunir fatos que precisam ser examinados formalmente.

“Está mais do que na hora de investigá-lo”, declarou.

A vereadora destacou que uma das principais questões envolve a produtora responsável pelo filme Dark Horse, que estaria sendo investigada por contratos considerados irregulares com a Prefeitura de São Paulo e com o Governo do Estado. De acordo com Liana, existem suspeitas de que um contrato relacionado à concessão de pontos de internet e redes de Wi-Fi em comunidades periféricas possa ter servido para financiar a produção cinematográfica.

A hipótese levantada é a de um possível financiamento cruzado, situação em que recursos obtidos por meio de contratos públicos teriam sido utilizados para finalidades distintas daquelas previstas originalmente.

Além disso, Liana mencionou questionamentos sobre recursos que teriam sido destinados ao financiamento do filme e cuja origem estaria vinculada a valores descontados de aposentados e pensionistas. Segundo ela, a própria produtora nega ter recebido parte desses recursos, circunstância que, na sua avaliação, torna necessária uma apuração mais aprofundada.

“São muitas as suspeitas”, afirmou.

A professora de Direito argumentou que a combinação desses elementos — contratos públicos sob investigação, suspeitas de financiamento cruzado e divergências sobre o destino de recursos utilizados na produção do filme — configura um conjunto de fatos que demanda esclarecimentos por parte das autoridades competentes.

Durante a entrevista, Liana ressaltou que a abertura de uma investigação não significa atribuição prévia de culpa, mas o cumprimento do dever institucional de verificar a existência ou não de irregularidades. Para ela, os indícios atualmente conhecidos já seriam suficientes para justificar a instauração de procedimentos formais.

“São muitos elementos que já justificam a investigação de Flávio Bolsonaro no possível cometimento de crimes”, afirmou.

A declaração ocorre em meio ao debate político sobre a atuação da família Bolsonaro e sobre denúncias que vêm sendo divulgadas envolvendo projetos ligados ao grupo político. Na avaliação de Liana Cirne Lins, cabe agora aos órgãos responsáveis analisar as informações disponíveis e apurar eventual responsabilidade criminal dos envolvidos.