'Filhos do Bolsonaro encontraram um jeito de enriquecer: ficar amigo do Vorcaro', diz Lula

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (2) que os filhos de Jair Bolsonaro (PL) teriam enriquecido após se aproximarem de Daniel Vorcaro, ex-banqueiro e dono do liquidado Banco Master.

Em declaração pública, Lula citou o Banco Master, os filhos de Bolsonaro e também parlamentares ao criticar o que classificou como uma forma de enriquecimento ligada à proximidade com Vorcaro. “Tem outra forma de ficar rico, o Banco Master encontrou uma forma de ficar rico. Os filhos do Bolsonaro encontraram um jeito de ficar rico, alguns senadores e deputados encontraram um jeito de ficar rico. O que que é? Ficar amigo de Daniel Vorcaro. Aí é fácil, mas é muito complicado roubar, porque você pode ser preso, você pode cair, você pode ser morto”, afirmou Lula.

A declaração do presidente amplia o tom político em torno do caso Banco Master e coloca Daniel Vorcaro novamente no centro do debate público. Ao mencionar filhos de Bolsonaro, senadores e deputados, Lula vinculou a crítica à relação de agentes políticos com o ex-banqueiro.

A manifestação ocorre em um contexto de forte disputa política em torno das relações entre figuras públicas e o ex-dono do Banco Master.