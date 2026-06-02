Piauí, do Itaú Unibanco, destaca em sua capa o enfraquecimento de Flávio Bolsonaro

247 - A revista piauí, do Itaú Unibanco, destaca em sua capa nesta terça-feira (2) o enfraquecimento do senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ), em meio ao desgaste provocado por sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, ligado ao escândalo do Banco Master, e por pesquisas eleitorais que mostram o presidente Lula (PT) ampliando vantagem na corrida presidencial de 2026.

A edição 237 da piauí, referente ao mês de junho, traz uma ilustração de Flávio Bolsonaro atrás de um vidro trincado. A capa aparece em um momento de pressão crescente sobre o senador, cuja pré-candidatura ao Planalto passou a ser associada a uma sequência de controvérsias políticas, econômicas e policiais.

O episódio mais recente envolve a relação de Flávio com Daniel Vorcaro, banqueiro ligado ao Banco Master. Áudios e mensagens atribuídos ao senador indicam que ele teria buscado recursos milionários para financiar Dark Horse, filme sobre Jair Bolsonaro (PL). Flávio negou irregularidades e afirmou que se tratava de uma iniciativa privada, sem oferta de contrapartidas ou benefícios indevidos.

As revelações deram dimensão nacional ao caso porque Vorcaro é personagem central de um grande escândalo financeiro envolvendo o Banco Master. O banqueiro está ligado a uma fraude estimada em cerca de R$ 12 bilhões, envolvendo fundos de pensão e outros clientes.

O desgaste se intensificou porque Flávio Bolsonaro havia negado proximidade com Vorcaro, mas depois admitiu contatos relacionados à captação para o filme. O senador teria pedido valores milionários para a produção audiovisual, apresentada como parte da estratégia de construção política do bolsonarismo para 2026.

A pré-candidatura de Flávio foi lançada como tentativa de manter o campo bolsonarista competitivo na disputa presidencial. No entanto, o caso Banco Master passou a alimentar dúvidas sobre sua viabilidade eleitoral, enquanto setores da direita discutem alternativas para enfrentar Lula no próximo pleito.

Outro ponto de tensão foi a ida de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos e sua aproximação com Donald Trump. O senador defendeu que PCC e Comando Vermelho fossem classificados pelos EUA como organizações terroristas, medida vista por críticos como tentativa de interferência externa no debate brasileiro e como ameaça à soberania nacional.

O impacto político aparece também nas pesquisas. Levantamento Real Time Big Data divulgado nesta semana mostrou Lula com 45% das intenções de voto em um cenário de segundo turno, contra 40% de Flávio Bolsonaro. Brancos e nulos somaram 8%, enquanto 7% não souberam ou não responderam.

O resultado representa uma virada em relação à pesquisa anterior do mesmo instituto. No início de maio, Flávio aparecia numericamente à frente, com 44%, contra 43% de Lula, em empate técnico dentro da margem de erro.

A tendência de distanciamento também foi registrada pelo Datafolha. Pesquisa divulgada no dia 22 mostrou Lula com 40% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Flávio Bolsonaro apareceu com 31%. A vantagem do presidente chegou a nove pontos percentuais, acima da diferença registrada no levantamento anterior.

No cenário estimulado de primeiro turno, a distância entre os dois principais polos políticos do país triplicou em relação à rodada anterior do Datafolha, quando Lula tinha 38% e Flávio registrava 35%. O avanço do presidente ocorre no mesmo período em que o senador enfrenta questionamentos sobre sua relação com Vorcaro e sobre os efeitos do caso na reorganização da direita.

A capa da piauí sintetiza esse momento político ao retratar Flávio Bolsonaro em uma posição de desgaste público, cercado por fissuras simbólicas que remetem à fragilidade de sua pré-candidatura. O enquadramento da revista reforça a leitura de que o senador chega ao centro da disputa presidencial sob forte pressão, em meio a escândalos, perda de fôlego eleitoral e incertezas dentro do próprio campo bolsonarista.