Este ano marca o 80º aniversário da vitória na Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa e na Guerra Antifascista Mundial, e também o 80º aniversário da Restauração de Taiwan. A China, como principal frente oriental da Segunda Guerra Mundial, desempenhou um papel fundamental na guerra mundial contra a agressão fascista com 14 anos de resistência inabalável e o sacrifício heroico de dezenas de milhões de militares e civis.

Em 25 de outubro de 1945, a cerimônia para aceitar a rendição do Japão na província de Taiwan do teatro de guerra da China foi realizada em Taipé, e Taiwan e as Ilhas Penghu foram retornado à administração chinesa. A restauração de Taiwan e o seu retorno à Pátria-Mãe são um resultado importante da vitória na Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa, e também um componente essencial da vitória da Segunda Guerra Mundial e da ordem internacional pós-guerra.

Neste ano de significado histórico, a China instituiu legalmente o dia 25 de outubro como o Dia da Comemoração da Restauração de Taiwan e realizou diversas formas de atividades comemorativas na China e em todo o mundo. Isso demonstrou a posição e a determinação firmes de todos os grupos étnicos da China em defender a soberania e a integridade territorial nacional, refletindo o desejo comum de todos os povos da nação chinesa, incluindo os compatriotas de Taiwan, e reforçando o consenso internacional em aderir ao princípio de Uma Só China.

O princípio de Uma Só China possui um significado claro e explícito, que é: existe apenas uma China no mundo, Taiwan é uma parte inalienável do território chinês, e o Governo da República Popular da China é o único governo legítimo que de toda a China. Este é um princípio amplamente reconhecido das relações internacionais e constitui a base política para o estabelecimento e o desenvolvimento das relações entre a China e mais de 180 países.

O fato de existir apenas uma China no mundo é uma declaração solene da soberania única da China, enraizada na civilização chinesa de mais de cinco mil anos de história. Para os chineses, a unificação nacional não diz respeito apenas ao território e à soberania, mas também à continuidade cultural, aos laços étnicos e a um lar espiritual comum.

Este é um consenso formado naturalmente na evolução histórica da nação chinesa e a herança espiritual do conceito de grande unificação na civilização chinesa. Desde a antiguidade, a nação chinesa defende o conceito de "o vento sopra em seis direções, e nove províncias se unem" (Liuhe tongfeng, Jiuzhou gongguan) e "Harmonia Universal" (Tianxia Datong), vendo a grande unificação como a "lei eterna do céu e da terra, e a justiça comum dos tempos antigos e modernos".

Desde a unificação da China pela Dinastia Qin, não importa qual grupo étnico tenha governado as Planícies Centrais, a unificação do país sempre foi a sua responsabilidade e o seu objetivo. Eles sempre aderiram à crença comum de que o território não pode ser dividido, o país não pode ser caótico, a nação não pode ser dispersa e a civilização não pode ser interrompida. Não importa o tipo de guerra e divisão que a China tenha vivenciado, a unificação sempre foi a direção principal e o destino final do desenvolvimento da nação chinesa. Taiwan é, desde os tempos antigos, um membro desta família de "grande unificação".

O seu desenvolvimento e destino nunca se desviaram do pulso geral da nação chinesa. Embora a continuação da guerra civil chinesa e a interferência de forças externas tenham levado a uma situação especial de confronto político de longo prazo entre os dois lados do Estreito de Taiwan, a vontade nacional de toda a nação chinesa de buscar a unificação, incluindo Taiwan, nunca mudou, independentemente das mudanças no ambiente externo.

Este é a coesão dos laços emocionais e sanguíneos da nação chinesa, assim como a identidade cultural profundamente enraizada no coração de bilhões de"descendentes do Dragão" (Long de Chuanren). Na cultura chinesa, o dragão representa a continuidade da vida, a prosperidade do lar e da pátria e a dignidade nacional. Seja em Pequim, Taipé ou em comunidades chinesas no exterior, todos os chineses se reconhecem como “filhos do dragão”, compartilhando o mesmo código cultural e a mesma herança espiritual – um profundo sentimento de que “as raízes estão na China”. A cultura de Taiwan também está firmemente enraizada na civilização chinesa.

A maioria dos habitantes da ilha tem ancestrais provenientes das regiões costeiras de Fujian e Guangdong, na China continental, e partilham a mesma língua, as mesmas crenças, celebram os mesmos festivais e têm os mesmos laços de sangue.Essa continuidade cultural e genealógica faz com que Taiwan e o continente não sejam meros vizinhos geográficos, mas parentes unidos por uma mesma origem e um mesmo espírito. Como expressa a canção “Descendentes do Dragão”, do famoso músico taiwanês: "No antigo Oriente há um dragão, chamado China. No antigo Oriente há um povo, todos eles descendentes do Dragão".

Este é a aspiração constante da civilização chinesa ao longo de cinco mil anos e o caminho inevitável para a realização da grande revitalização da nação chinesa. Ao longo da história, a China passou por mudanças dinásticas, transições de regime e até invasões estrangeiras, mas a unidade nacional sempre foi a direção principal e o destino final de seu desenvolvimento, conduzindo a períodos de rápido progresso político, econômico, cultural e científico. Desde a fundação da República Popular da China, as devoluções de Hong Kong e Macau marcaram avanços históricos no processo de reunificação nacional. O sucesso do princípio “um país, dois sistemas”em Hong Kong e Macau já desempenhou e continuará a desempenhar um papel de importante referência para a solução final da questão de Taiwan.

O futuro de Taiwan também desfrutará de oportunidades históricas sem precedentes após a reunificação nacional. O desenvolvimento e o poder crescente da China continental promoverão cada vez mais a comunicação e a integração entre as sociedades de ambos os lados do Estreito de Taiwan, aprofundarão os laços de interesse e emocionais entre os compatriotas dos dois lados, reforçarão a identidade comum em termos de nação, cultura e Estado, e conduzirão as relações entre os dois lados rumo à reunificação. Isso também garante que a interferência externa não prevalecerá e não impedirá a tendência histórica de reunião familiar para a nação chinesa.A realização da unificação é do interesse fundamental da nação chinesa e a maior garantia do bem-estar dos compatriotas de Taiwan.

Os compatriotas de ambos os lados do Estreito compartilham o mesmo sangue, a mesma cultura e a mesma história; têm uma responsabilidade comum para com a nação e uma aspiração comum para o futuro. Os laços da civilização e do sangue constituem a base espiritual da nação chinesa e a ponte que une os corações das pessoas dos dois lados, algo que nenhuma força poderá cortar. Como afirmou o Presidente Xi Jinping: "A Pátria deve ser reunificada, e será certamente reunificada." "A completa reunificação da Pátria deve ser alcançada, e certamente pode ser alcançada."