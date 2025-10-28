China comemora 80 anos da restauração de Taiwan para promover reunificação do país

CGTN – Em 25 de outubro de 1945, a cerimônia para aceitar a rendição do Japão na Província de Taiwan do teatro de guerra da China das potências aliadas foi realizada em Taipei. A partir desse ponto, Taiwan e as Ilhas Penghu voltaram à jurisdição soberana da China.

Oitenta anos depois, a Assembleia Popular Nacional (APN) da China votou no dia 24 deste mês para designar 25 de outubro como o Dia da Comemoração da Restauração de Taiwan.

A Conferência Comemorativa do 80º Aniversário da Restauração de Taiwan foi realizada em Beijing nesse sábado (25), e teve várias atividades comemorativas realizadas no mesmo dia.

A restauração de Taiwan é uma glória comum dos compatriotas dos dois lados do Estreito, um resultado da vitória da China na Segunda Guerra Mundial e uma importante parte da ordem internacional do pós-guerra.

A Declaração do Cairo de 1943, a Proclamação de Potsdam de 1945 e os Termos de Rendição do Japão de 1945, entre outros documentos com efeito jurídico internacional, afirmaram inequivocamente a soberania da China sobre Taiwan. Pode-se dizer que o status de Taiwan já foi completamente definido há 80 anos.

No entanto, nos últimos anos, Lai Ching-te e as autoridades do Partido Democrático Progressista têm promovido obstinadamente a “independência de Taiwan”. Eles conspiram com forças externas anti-China para agitar o chamado “status indefinido de Taiwan”, minimizando deliberadamente o significado histórico da restauração da região e tentando cortar os laços históricos entre Taiwan e a parte continental chinesa.

Neste contexto, a comemoração do 80º aniversário da restauração e a decisão de estabelecer o Dia da Restauração de Taiwan não apenas defendem os importantes resultados da vitória do povo chinês na Guerra de Resistência contra a Agressão Japonesa e da Guerra Antifascista Mundial, e mantêm a ordem internacional do pós-guerra, como também corrigem as distorções da história e a confusão espalhadas por separatistas da independência de Taiwan e forças externas anti-chinesas, tendo grande importância histórica e prática.

Recentemente, o secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente do país , Xi Jinping, enviou uma mensagem a Cheng Li-wun para felicitá-la por sua eleição como presidente do partido Kuomintang Chinês (KMT) e enfatizando a promoção do desenvolvimento comum e da reunificação da nação.

Tradução: Luís Zhao

Revisão: Patrícia Comunello

Fonte: CMG