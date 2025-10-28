TV 247 logo
      Buscar
      HOME > China

      China comemora 80 anos da restauração de Taiwan para promover reunificação do país

      A restauração de Taiwan é uma glória comum dos compatriotas dos dois lados do Estreito, um resultado da vitória da China na Segunda Guerra Mundial

      China comemora 80 anos da restauração de Taiwan para promover reunificação do país (Foto: CGTN)

      CGTN – Em 25 de outubro de 1945, a cerimônia para aceitar a rendição do Japão na Província de Taiwan do teatro de guerra da China das potências aliadas foi realizada em Taipei. A partir desse ponto, Taiwan e as Ilhas Penghu voltaram à jurisdição soberana da China.

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      Oitenta anos depois, a Assembleia Popular Nacional (APN) da China votou no dia 24 deste mês para designar 25 de outubro como o Dia da Comemoração da Restauração de Taiwan.

      A Conferência Comemorativa do 80º Aniversário da Restauração de Taiwan foi realizada em Beijing nesse sábado (25), e teve várias atividades comemorativas realizadas no mesmo dia.

      A restauração de Taiwan é uma glória comum dos compatriotas dos dois lados do Estreito, um resultado da vitória da China na Segunda Guerra Mundial e uma importante parte da ordem internacional do pós-guerra.

      A Declaração do Cairo de 1943, a Proclamação de Potsdam de 1945 e os Termos de Rendição do Japão de 1945, entre outros documentos com efeito jurídico internacional, afirmaram inequivocamente a soberania da China sobre Taiwan. Pode-se dizer que o status de Taiwan já foi completamente definido há 80 anos.

      No entanto, nos últimos anos, Lai Ching-te e as autoridades do Partido Democrático Progressista têm promovido obstinadamente a “independência de Taiwan”. Eles conspiram com forças externas anti-China para agitar o chamado “status indefinido de Taiwan”, minimizando deliberadamente o significado histórico da restauração da região e tentando cortar os laços históricos entre Taiwan e a parte continental chinesa.

      Neste contexto, a comemoração do 80º aniversário da restauração e a decisão de estabelecer o Dia da Restauração de Taiwan não apenas defendem os importantes resultados da vitória do povo chinês na Guerra de Resistência contra a Agressão Japonesa e da Guerra Antifascista Mundial, e mantêm a ordem internacional do pós-guerra, como também corrigem as distorções da história e a confusão espalhadas por separatistas da independência de Taiwan e forças externas anti-chinesas, tendo grande importância histórica e prática.

      Recentemente, o secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente do país , Xi Jinping, enviou uma mensagem a Cheng Li-wun para felicitá-la por sua eleição como presidente do partido Kuomintang Chinês (KMT) e enfatizando a promoção do desenvolvimento comum e da reunificação da nação.

      Tradução: Luís Zhao

      Revisão: Patrícia Comunello

      Fonte: CMG

      Tags

      Carregando anúncios...