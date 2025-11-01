Xi Jinping diz que China está pronta para trabalhar com Japão para construir relações bilaterais construtivas e estáveis

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, disse nesta sexta-feira que a China está pronta para trabalhar com o Japão para construir relações bilaterais construtivas e estáveis que atendam aos requisitos da nova era.

Durante uma reunião com a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, a pedido desta, à margem da 32ª Reunião de Líderes Econômicos da APEC na cidade sul-coreana de Gyeongju, Xi destacou que, como a China e o Japão são vizinhos próximos, promover o desenvolvimento saudável e estável das relações sino-japonesas a longo prazo atende às expectativas comuns dos dois povos e da comunidade internacional.

A China está disposta a trabalhar com o Japão para defender os princípios e as orientações estabelecidos nos quatro documentos políticos entre os dois países, manter a base política das relações bilaterais e promover uma relação estratégica e mutuamente benéfica, disse Xi.

Xi enfatizou que as relações China-Japão enfrentam oportunidades e desafios. Ele espera que o novo gabinete do Japão estabeleça uma compreensão correta da China, valorize os esforços da geração mais velha de estadistas e de vários setores em ambos os países que contribuíram para o desenvolvimento das relações China-Japão e adira à ampla direção de paz, amizade e cooperação entre as duas nações.

Primeiro, Xi pediu a adesão a um consenso importante. Ele exortou os dois países a implementarem o consenso político de "avançar de forma abrangente na relação estratégica e mutuamente benéfica", "ser parceiros e não ameaças um ao outro" e "tomar a história como espelho e abrir o futuro".

Xi pediu aos dois países que respeitem e cumpram disposições claras sobre questões importantes, como a história e Taiwan, conforme descrito em quatro documentos políticos entre a China e o Japão, garantindo que a base das relações sino-japonesas não seja prejudicada nem abalada.

Ele acrescentou que a "Declaração de Murayama", que refletiu profundamente sobre a história de agressão do Japão e pediu desculpas aos países vitimados, incorpora um espírito que deve ser mantido.

Segundo, Xi pediu a manutenção da cooperação e do benefício mútuo. A quarta sessão plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China delineou o 15º Plano Quinquenal, o esquema de desenvolvimento para a China, disse ele, observando que há um vasto potencial para a cooperação China-Japão.

Ele pediu que os dois países fortaleçam a cooperação em áreas como manufatura de ponta, economia digital, desenvolvimento verde, finanças, saúde, cuidados a idosos e mercados terceirizados, e defendam conjuntamente o sistema de comércio multilateral e garantam cadeias industriais e de suprimentos estáveis e suaves.

Terceiro, Xi pediu esforços para promover o intercâmbio interpessoal. Ele instou as duas nações a continuarem a comunicação entre governos, partidos políticos e órgãos legislativos, aprofundar e expandir o intercâmbio interpessoal e local, e melhorar os sentimentos mútuos entre os povos de ambas as nações.

Quarto, Xi pediu uma cooperação multilateral mais estreita. Ele defendeu a adesão aos princípios de boa vizinhança, amizade, igualdade, benefício mútuo e não interferência nos assuntos internos um do outro. Os dois países devem praticar o verdadeiro multilateralismo e promover a construção de uma comunidade Ásia-Pacífico, disse ele.

Quinto, Xi pediu que os dois países gerenciem adequadamente as diferenças. Ele os exortou a se concentrarem no panorama geral, buscarem pontos em comum enquanto reservam as diferenças, se concentrarem nos pontos em comum enquanto reduzem as diferenças e evitarem que conflitos e divergências definam as relações bilaterais.

Por sua vez, Takaichi observou que a China é um importante país vizinho do Japão, afirmando que tanto o Japão quanto a China têm responsabilidades significativas pela paz e prosperidade na região e no mundo em geral.

O Japão, disse ela, está pronto para manter intercâmbios de alto nível com o lado chinês, melhorar a comunicação em todos os níveis, promover o entendimento e impulsionar a cooperação, a fim de avançar de forma constante na relação estratégica e mutuamente benéfica entre os dois países e construir uma relação construtiva e estável entre o Japão e a China.

Sobre a questão de Taiwan, o Japão manterá a posição estabelecida na declaração conjunta Japão-China de 1972, acrescentou ela.

Fonte: Xinhua