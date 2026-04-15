Faculdade de Educação da UERJ fortalece mobilização docente em sintonia com o Dia do Desarmamento Infantil

Na véspera do Dia do Desarmamento Infantil, docentes da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro reafirmaram o compromisso político da unidade com a defesa da universidade pública e da infância como horizonte ético da educação. A posição foi consolidada na reunião realizada em 6 de abril, organizada pela representação do CR da Associação dos Docentes da UERJ, com participação de 36 professoras e professores.

Na análise de conjuntura, destacou-se o crescimento da greve com a entrada dos técnicos administrativos e a necessidade de transformar a adesão formal em mobilização efetiva nos atos, assembleias e atividades públicas. A avaliação coletiva indicou que a Faculdade de Educação precisa ampliar sua presença política neste momento decisivo da universidade.

No balanço da semana de paralisação, docentes reconheceram avanço das mobilizações no entorno do campus Maracanã e na Secretaria de Ciência e Tecnologia. Informes departamentais registraram paralisação integral do DEPAG, DCSE, DEDI, DEIC e DESF — os muitos departamentos da instituição.

O debate sobre excepcionalidades reafirmou a importância de garantir a formação discente sem enfraquecer a greve, com destaque para a proposta de tratar coletivamente os estágios como atividade formativa integrada ao movimento. Entre os encaminhamentos aprovados estão a inclusão das pautas de acesso e permanência estudantil presencial e EaD, a defesa da incorporação de trabalhadores terceirizados nas discussões do Comando Geral de Greve, a realização de atividades por departamento e a ação pública Edu UERJ na Praça, prevista no campus Maracanã.

A publicação desta matéria no dia 15 de abril reforça o sentido pedagógico e político da mobilização docente. O Dia do Desarmamento Infantil lembra que educar é também retirar da infância os signos da violência e afirmar a escola pública como território de cuidado, imaginação e futuro. Nesse contexto, a greve aparece não apenas como instrumento de reivindicação, mas como gesto de responsabilidade social com as próximas gerações.