O coronel Percy Fawcett, seu filho Jack e um amigo do filho partiram, da aldeia dos Kalapalo, em busca do Eldorado, uma cidade (ou uma civilização) que teria existido, ou ainda existia, mas estava oculta, na Amazônia brasileira, mais precisamente, no estado do Mato Grosso. Estavam acompanhados por três ou quatro indígenas da tribo. A certa altura da caminhada, eles o alertaram, por meio de gestos, porque não falavam a mesma língua, que seria perigoso prosseguir. Ele não deu ouvidos aos seus apelos e continuou. Os Kalapalo voltaram à aldeia. Os três aventureiros nunca mais foram vistos.

Muitas excursões foram organizadas à procura deles depois de 1925, quando sumiram. Sem sucesso. Em 1950, o indigenista Orlando Villas Boas foi à aldeia Kalapalo investigar o mistério. E chegou à conclusão que os três britânicos foram assassinados pelos indígenas. Eles negaram por muito tempo, mas não convenceram Villas Boas. E então desenterraram e lhe entregaram um conjunto de ossos que garantiram ser de Fawcett.

O indigenista enviou à ossada a Londres para ser periciada. Os peritos concluíram que não era do explorador. E devolveram os ossos a Villas Boas.

Yamalui Kuikuro, que mora a 20 quilômetros dos Kalapalo e é neto de Narru Kuikuro, que serviu de intérprete na negociação de Villas Boas com os indígenas, revela uma nova versão dos acontecimentos.

Segundo ele, Fawcett e seus parceiros adentraram uma área proibida, onde mora “o espírito do mato”. “Um lugar que os brancos não conhecem, só os índios”. O “espírito do mato” se apodera de quem invade seu reino e o transforma em “espírito”. Yamalui assegura que, mesmo 100 anos depois, “Fawcett está vivo, mas virou espírito”.

Ele chegou a essa conclusão depois de pesquisar o sumiço por dez anos e conversar pessoalmente com os Kalapalo. Segundo Yamalui, Fawcett tinha uma bússola, um relógio e uma espada de ouro. E carregava trinta quilos de ouro quando sumiu. Ainda de acordo com Yamalui, a ossada que entregaram a Villas Boas era, na realidade, do cacique Murika e que também sumiu depois de ser devolvida pelos peritos ingleses.

“Mais de 100 pessoas que tentaram achar Fawcett também morreram nas buscas”, afirma Yamalui. Ele tem certeza de que o corpo e o ouro do explorador jamais serão encontrados, mas a ossada, sim, e faz um apelo para a ossada ser devolvida, a fim de que os Kalapalo a enterrem de novo, no Kuarup - ritual que se tornou conhecido depois de Antônio Callado publicar o livro com esse nome, no qual também tentou desvendar o mistério de Fawcett.

A entrevista completa, na qual Yamalui Kuikuro conta essa e outras histórias, será exibida no programa “Cessar-Fogo” do dia 15 de maio, sexta-feira, às 21h00, na TV 247.