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      Paulo Moreira Leite

      Colunista e comentarista na TV 247

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        Fim da escala 6x1 é o caminho para a civilização

        Aplaudida por 83% dos trabalhadores jovens, segundo o Datafolha, a medida é mais importante do que parece

        Manifestação pelo fim da escala de trabalho 6x1 (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)
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        Neste Brasil que em 1888 foi um dos últimos países a abolir a escravidão, o fim da escala 6 x1 representa um passo necessário na direção de uma sociedade menos desigual, capaz de abrir caminho para um grau de conforto compatível com o mundo de hoje. 

        Aplaudida por 83% dos trabalhadores jovens, segundo o Datafolha, a medida é mais importante do que parece.  

        Sublinha a importância de assegurar um dia de lazer a mais  para uma imensa maioria de trabalhadores e trabalhadoras --, não apenas para o andar de cima -- e isso não é pouca coisa, como sabemos todos que tem já tem direito a esse descanso. 

        Tempo livre, ensinam todos aprenderam a ganhar o pão com o suor do próprio rosto,   é uma conquista que não tem preço.

        Alguma dúvida?

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

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