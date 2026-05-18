Fim da escala 6x1 é o caminho para a civilização

Neste Brasil que em 1888 foi um dos últimos países a abolir a escravidão, o fim da escala 6 x1 representa um passo necessário na direção de uma sociedade menos desigual, capaz de abrir caminho para um grau de conforto compatível com o mundo de hoje.

Aplaudida por 83% dos trabalhadores jovens, segundo o Datafolha, a medida é mais importante do que parece.

Sublinha a importância de assegurar um dia de lazer a mais para uma imensa maioria de trabalhadores e trabalhadoras --, não apenas para o andar de cima -- e isso não é pouca coisa, como sabemos todos que tem já tem direito a esse descanso.

Tempo livre, ensinam todos aprenderam a ganhar o pão com o suor do próprio rosto, é uma conquista que não tem preço.

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