Na guerra, direita e a ultradireita armam contra o trabalhador.

Ao lado da subvenção ao diesel, está em curso armadilha do capital contra o trabalho.

Contra inflação, capital pede subvenção ao diesel, para não aumentar preços, enquanto durar a guerra.

Até quando vai a guerra, impulsionada pelo imperador direitista Trump, no sufoco capitalista americano em crise?

Incógnita: ninguém sabe.

Vem aí, então, sangria fiscal obrigatória para evitar pressão inflacionária.

Estratégia para driblar juros, temporariamente, espantando agiotas da Faria Lima.

Porém, tem outras armadilhas.

Para aprovar fim da jornada 6 x 1, empresas e bancos querem compensações.

Já reclamam de desoneração tributária.

Também, querem subvenção na folha de salário.

Tentarão aproveitar a carona na subvenção ao diesel.

Dirão que a guerra aumenta o preço do petróleo e da arrecadação.

Preparam uma bocada.

A Fazenda diz não, mas em ano eleitoral...

Maioria conservadora reacionária fascista, dominada pelo rentismo, força a barra.

Para alcançar seu objetivo eleitoral, governo, sem maioria, cede.

6 x 1 por 5 x 2, dizem capitalistas, aumenta custo e reduz faturamento.

Balela.

Ao contrário, aumenta o emprego e, assim, amplia o consumo.

Mais contratação, mais mercado interno.

Aumenta o faturamento e, também, a arrecadação.

Mais arrecadação, mais investimentos.

Mais investimentos, mais desenvolvimento, mais qualidade de vida.

Mais qualidade de vida, menos desigualdade e tensão social.

Menos desigualdade e tensão social, mais sociabilidade.

Mais sociabilidade, maior demanda por conhecimento.

Mais conhecimento, maior produtividade.

Mais produtividade, mais riqueza social.

Maior riqueza social, maior consciência política.

Mais consciência política, mais reformas sociais.

Mais reformas sociais, mais democracia.

Fim da escravidão