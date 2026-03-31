Flávio tem que ser cassado e processado antes que provoque outro 8 de janeiro

No ano passado, Flávio Bolsonaro disse à “Folha de S.Paulo” que o candidato a presidente deveria articular a anistia ao seu pai e ter “disposição” para impedir que o STF interferisse nessa decisão, ou seja, “fazer com que o STF respeite os demais Poderes”.

“É uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando de possibilidade e de uso de força”, disse ele.

Ao discursar, anteontem, no evento da extrema-direita, nos Estados Unidos, ele subiu ainda mais o tom: “As mesmas pessoas que prenderam meu pai tiraram esse homem - o ex-presidente socialista Luiz Inácio Lula da Silva, condenado múltiplas vezes por corrupção - da prisão e o colocaram de volta na presidência. Tudo isso sob uma enxurrada de dinheiro da USAID e com a massiva interferência da administração Biden”.

Tais declarações, uma mais grave que outra, não deixam dúvida de que vai pelo mesmo caminho do pai. A anistia para golpistas é, seja qual for seu status, inconstitucional. Usá-la na campanha é incitar a opinião pública contra o Supremo.

Mais grave ainda é insinuar o uso da força, um replay da declaração de seu irmão de 2018, de que para fechar o STF bastaria um cabo e um soldado. E das investidas de seu pai antes, durante e depois de seu fracassado governo.

Está claro a que vem a sua candidatura, um repeteco infame dos ataques à lisura das eleições. As mesmas alegações de seu pai, que não foi contido a tempo, razão pela qual aconteceu a tentativa frustrada de golpe de Estado.

Mas não é só. Agora ele acrescentou outra “denúncia” tresloucada, ao insinuar que a vitória de Lula só foi possível graças à “enxurrada de dinheiro” do governo Biden. E que ele foi “condenado múltiplas vezes por corrupção”.

Um ataque tanto ao TSE quanto a Lula e ao PT. Esse combo de mentiras e distorções merece uma resposta imediata tanto do PT quanto do TSE.

O partido não pode deixar passar em branco ataques dessa natureza, deve entrar com um processo já, antes que sua candidatura se consolide. O TSE não pode se dar ao luxo de fechar os olhos, e só abri-los quando for tarde demais, tal como ocorreu com o pai desse candidato golpista.

Ele tem que ser cassado e processado antes que provoque um novo 8 de Janeiro.