Flávio Bolsonaro quer o Brasil como quintal dos Estados Unidos, diz Edinho Silva

247 - O presidente nacional do PT, Edinho Silva, fez um alerta nesta segunda-feira (30) sobre as pretensões do senador Flávio Bolsonaro (PL) caso o parlamentar seja eleito presidente da República. Segundo o petista, ao prometer entregar terras raras e minerais críticos do Brasil aos Estados Unidos, o parlamentar mostra sua submissão aos interesses estrangeiros.

“Não é diplomacia. É submissão. A fala de Flávio Bolsonaro sobre entregar as riquezas estratégicas do Brasil aos interesses dos EUA escancara um projeto: transformar o país em colônia de novo, onde o futuro é negociado como mercadoria”, escreveu Edinho na rede social X.

“Terras raras não são detalhe - são poder, soberania e desenvolvimento. Quem oferece isso em troca de apoio político não defende o Brasil, negocia o Brasil. O que está em jogo não é eleição. É independência nacional”.

As críticas surgem após declarações de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) durante participação na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), realizada no Texas. No evento, o senador afirmou: “O Brasil é a solução para que os Estados Unidos não dependam mais da China em terras-raras e minerais críticos”.

O tema ganha relevância diante da crescente importância geopolítica dos chamados minerais críticos. As terras-raras são essenciais para a produção de tecnologias avançadas, como baterias, turbinas eólicas, equipamentos eletrônicos e sistemas de defesa. Atualmente, a China concentra grande parte da cadeia global de produção e processamento desses materiais.

O Brasil ocupa posição estratégica nesse cenário. O país possui cerca de 23% das reservas globais de terras-raras, ficando atrás apenas da China, de acordo com o Serviço Geológico do Brasil. Além disso, destaca-se pela qualidade de seus depósitos, especialmente os de argila iônica, considerados fundamentais para a exploração eficiente desses recursos.

Outros minerais reforçam o peso do Brasil no setor. O país detém aproximadamente 8% das reservas globais de lítio, essencial para baterias de veículos elétricos, e concentra mais de 90% das reservas mundiais de nióbio, amplamente utilizado na indústria aeroespacial e em ligas metálicas de alta resistência.