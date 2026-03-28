"PT deve assumir postura antissistema e retomar diálogo com eleitores", defende Edinho Silva

247 - O presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou que o partido precisa assumir de forma mais clara uma postura “antissistema” e reforçar sua conexão com pautas populares. A declaração foi feita neste sábado (28), em vídeo publicado nas redes sociais.

Para o dirigente, a identificação com o termo passa menos por discurso abstrato e mais por propostas concretas que impactem diretamente a vida da população, especialmente no mundo do trabalho e nos serviços públicos.

“Nós temos que mostrar para a sociedade brasileira que nós somos o antissistema. E aí a gente só demonstra isso com questões bem práticas que o povo entende. Como, por exemplo, nós somos a favor do fim da jornada 6 por 1, isso tem que ser bandeira nossa. Porque esse modelo de organização do mundo do trabalho que está aí não é o nosso”, disse.

Edinho destaca propostas como a redução da jornada de trabalho e a tarifa zero no transporte que o partido vai reforçar.

Outro ponto central da intervenção foi a defesa do diálogo como estratégia eleitoral. Segundo ele, a legenda precisa reconstruir pontes com eleitores que já estiveram ao lado do partido, mas que hoje se afastaram.

“Se a gente quiser ganhar eleição, primeiro temos que aprender a conversar. Nós temos que conversar com aqueles que estão do outro lado, com gente que já votou no Lula e que agora não quer votar, gente que já votou na esquerda e que agora não quer votar, gente que já reconheceu tudo que nós fizemos de bom pelo Brasil e agora não quer votar”.

Ao comentar o cenário político, Edinho também voltou a defender mudanças estruturais no sistema eleitoral brasileiro, reafirmando uma posição tradicional do partido.

“A gente inclusive sempre defendeu que, em vez de votar no indivíduo, a sociedade deveria votar em partido, em programa, em projeto. Nós sempre defendemos isso”.

Para furar a polarização é preciso conversar. pic.twitter.com/Y31Jn3KiEn — Edinho Silva (@edinhosilva) March 28, 2026



