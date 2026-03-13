Edinho Silva descarta dois palanques da esquerda no RS

247 - O presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou que não há possibilidade de a esquerda disputar o governo do Rio Grande do Sul com duas candidaturas distintas nas próximas eleições estaduais. A posição foi apresentada durante reunião da direção partidária realizada na quarta-feira (11), no âmbito do Grupo de Trabalho Eleitoral da legenda.

A informação foi publicada pela coluna Painel, da Folha de S.Paulo, que relatou os detalhes do encontro interno do partido. Segundo o dirigente petista, a estratégia eleitoral voltada à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva envolve necessariamente a construção de alianças com outras forças do campo progressista, especialmente o PDT.

Atualmente, dois nomes ligados à esquerda aparecem como pré-candidatos ao governo gaúcho. O PT lançou o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, que já disputou o cargo em 2022 e ficou próximo de alcançar o segundo turno. Por outro lado, o PDT trabalha para viabilizar a candidatura da ex-deputada estadual Juliana Brizola.

Durante a reunião, Edinho Silva reforçou que a estratégia política do partido passa pela convergência com os pedetistas. Segundo ele, a aliança com o PDT representa uma “prioridade nacional” dentro da articulação eleitoral para o próximo ciclo de disputas.

A discussão sobre o caminho eleitoral da esquerda no RS envolve a possibilidade de composição entre as forças partidárias ou a definição de um único nome que represente o bloco nas eleições.