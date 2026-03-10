Caso Master vai "fortalecer Lula" nas urnas, aposta presidente do PT

247 - A crise política provocada pelo chamado Caso Master pode acabar fortalecendo eleitoralmente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2026. A avaliação é do presidente nacional do PT, Edinho Silva, que analisou os possíveis impactos do episódio no cenário político brasileiro em declaração a Igor Gadelha, do Metrópoles.

Segundo Edinho, mesmo que o debate público sobre corrupção alimente discursos de caráter antissistema, o desdobramento das investigações tende a beneficiar o governo federal caso fique evidente que o Executivo não interfere na apuração dos fatos.

“Influência já está tendo. Junto com as emendas e Refit, que ainda está por vir. São casos que vão alterar a conjuntura. Por mais que o ‘debate da corrupção’ estimule o antissistema, o ‘decantar dos fatos’, deve fortalecer o governo que ‘não interfere nas investigações e quer que tudo seja apurado’. Deve fortalecer o presidente Lula, que faz o certo”, afirmou o dirigente petista.

Vazamentos atingem ministros do STF e lideranças do centrão

Até agora, os vazamentos de mensagens atribuídas ao banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, têm atingido principalmente ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e lideranças políticas ligadas ao centrão. As revelações passaram a integrar o debate político e ampliaram a repercussão do caso em Brasília.