Candidato presidencial do PSD deve ser anunciado até o final do mês, diz Kassab

247 - O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou nesta segunda-feira (9) que o partido pretende decidir até o dia 31 de março se terá candidato próprio à Presidência da República nas eleições. A declaração foi feita após um evento realizado pela Associação Comercial de São Paulo, quando Kassab conversou com jornalistas sobre os planos eleitorais da legenda. As informações são da CNN Brasil.

O PSD trabalha com a previsão de definir ainda neste mês quem representará o partido na disputa pelo Palácio do Planalto. Segundo Kassab, a decisão precisa ser tomada rapidamente para evitar que possíveis interessados na candidatura fiquem com suas estratégias políticas indefinidas. A antecipação da escolha permitiria que os governadores ligados ao partido organizassem seus próximos passos com maior clareza.

Entre os nomes citados como possíveis candidatos estão os governadores Ratinho Junior (Paraná), Ronaldo Caiado (Goiás) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul). Todos exercem atualmente mandatos nos estados e podem optar por concluí-los caso não sejam escolhidos para liderar a chapa presidencial.

Além dessa possibilidade, os governadores também podem decidir disputar vagas no Legislativo. Nesse cenário, a definição antecipada ajudaria o partido a acelerar a formação das chapas estaduais e ajustar as estratégias regionais para as eleições.

Outro fator que pressiona o calendário é a legislação eleitoral. As regras determinam que pré-candidatos que ocupam cargos no Executivo precisam deixar as funções até o início de abril caso desejem concorrer ao pleito.