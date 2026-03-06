Eduardo Leite oficializa pré-candidatura presidencial e lança “manifesto ao Brasil”

247 - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), oficializou sua pré-candidatura à presidência da República por meio de uma publicação nas redes sociais acompanhada de um documento intitulado “manifesto ao Brasil”. No texto, o político gaúcho afirma que pretende representar uma alternativa à polarização política que marca o cenário nacional.

Manifesto aponta crítica à polarização

No documento, Eduardo Leite afirma que o país precisa superar a fragmentação política. Em um dos trechos do texto, ele escreve: “Nada na história econômica moderna se compara ao impacto que estamos prestes, muito em breve, a experimentar. O Brasil, porém, permanece dividido, fragmentado, excessivamente concentrado em disputas ideológicas e paroquiais que não produzem solução.”

Ao concluir a mensagem, o governador reforça a disposição de disputar o Palácio do Planalto: “É com esta convicção, com fé e independência, que coloco meu nome à disposição do país.”

Disputa interna no PSD

A movimentação ocorre em meio à disputa interna dentro do PSD para definir quem representará o partido na eleição presidencial. Além de Eduardo Leite, também são apontados como pré-candidatos o governador do Paraná, Ratinho Júnior, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado.

Os três nomes disputam a preferência do presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab. A direção do partido vem organizando uma série de eventos políticos com a presença dos possíveis presidenciáveis.

Nesta sexta-feira (6), no sábado (7) e na segunda-feira (9), Leite, Ratinho Júnior e Caiado devem participar juntos, em São Paulo, de atividades relacionadas à filiação de deputados estaduais paulistas ao PSD.

Argumento de candidatura independente

Em entrevista concedida à RBS TV, na última segunda-feira (2), Eduardo Leite afirmou que considera ter um diferencial em relação aos demais nomes do partido.

Segundo ele, sua posição nas eleições de 2022 reforça a ideia de independência política. “O que considero me dar um diferencial em relação aos meus colegas, pelos quais tenho muito respeito, é justamente a possibilidade de liderar uma candidatura independente, porque não abracei nas eleições de 2022, nem Lula (PT) nem (Jair) Bolsonaro (PL)”, declarou.

Proposta de despolarização

O governador gaúcho também destacou que se coloca como crítico da polarização que tem marcado as disputas eleitorais no país. Para ele, o cenário atual exige a construção de um novo caminho político.

“Me sinto pronto para liderar um projeto nacional de despolarização do país. O Brasil precisa sair dessa polarização radicalizada que coloca brasileiros contra brasileiros”, afirmou.

Processo de definição no partido

Leite ressaltou ainda que a escolha do candidato presidencial do PSD não dependerá apenas da decisão do presidente da sigla, Gilberto Kassab, mas também de um processo de diálogo político e análise do cenário eleitoral.

De acordo com ele, nas próximas semanas devem ocorrer encontros e conversas com lideranças partidárias e setores da sociedade. “É isso que a gente vai intensificar ao longo dessas próximas semanas. Encontros, conversas, diálogos que permitam a gente entender, dentro do contexto político, da percepção do eleitor, qual é o nome que melhor poderá conseguir aglutinar um grupo da sociedade brasileira substancial o suficiente para levar essa candidatura ao segundo turno e vencer as eleições.”