Fernanda Melchionna critica eventual federação PT-Psol: "puxadinho"

247 - A deputada federal Fernanda Melchionna (Psol-RS) criticou a possibilidade de seu partido formar uma federação partidária com o PT, avaliando que essa configuração poderia comprometer a autonomia política da sigla. Segundo a parlamentar, a união colocaria o Psol em posição subordinada dentro da aliança, relata Igor Gadelha, do Metrópoles.

Melchionna defende que o Psol participe de uma unidade eleitoral voltada ao apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas rejeita a formação de uma federação formal com o PT ou a participação em palanques com partidos de centro nas eleições de 2026.

A deputada argumenta que o modelo de federação partidária cria compromissos políticos de longo prazo que impactam diretamente as estratégias eleitorais e programáticas das legendas envolvidas. “Federação obriga os partidos a andarem juntos nos próximos quatro anos e, obviamente, tem impactos programáticos. Inclusive, em palanques eleitorais, como no Rio de Janeiro, que o PT quer estar com o [Eduardo] Paes, e em outros estados com partidos da direita que não cabem na tradição democrática do PSol”, afirma.

Na avaliação da parlamentar, a aliança poderia diluir a identidade política do Psol dentro do campo progressista. “A federação com o PT é colocar o PSol como um puxadinho do PT. E mesmo o argumento que ajuda eleger mais candidatos não é verdadeiro, porque diminui o número de candidatos que se pode apresentar”, declara.

Dentro do partido, um grupo de dirigentes e parlamentares também tem demonstrado resistência à proposta de federação. Integrantes dessa ala avaliam que a junção poderia prejudicar a sigla em estados com forte presença petista, especialmente em São Paulo, onde nomes tradicionais do PT tendem a ocupar grande parte do espaço eleitoral.

O convite para a formação da federação foi feito pelo presidente nacional do PT, Edinho Silva, durante reunião entre integrantes das executivas nacionais das duas legendas realizada em 25 de abril.

A proposta será analisada pela executiva nacional do Psol em uma reunião virtual marcada para sábado (7). Parlamentares do partido afirmaram que o encontro será realizado por videoconferência justamente para reduzir a possibilidade de confrontos mais intensos entre as diferentes correntes internas sobre o tema.

Setores contrários à federação afirmam acreditar que possuem maioria suficiente para barrar a eventual aliança com o PT dentro da direção nacional da legenda.