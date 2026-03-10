Edinho defende reforma do Judiciário, que vá além do Código de Ética

247 – O presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou que o Brasil precisa discutir uma reforma mais ampla do Judiciário, que não se limite à criação de um Código de Ética para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Em entrevista ao Valor Econômico, ele também saiu em defesa da postura do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva diante das investigações envolvendo o Banco Master e as denúncias relacionadas ao sistema financeiro.

Segundo Edinho, reduzir o debate institucional a uma simples regulamentação ética da Suprema Corte não enfrenta os desafios estruturais do sistema político e jurídico brasileiro. “Precisamos fazer uma reforma político-eleitoral, de execução orçamentária, de reforma no Judiciário. Reduzir a reforma do Judiciário ao Código de Ética é muito pouco”, afirmou.

A discussão sobre mudanças no funcionamento das instituições ganhou força no contexto de investigações recentes envolvendo fraudes no sistema financeiro e no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), além da repercussão política do chamado caso Master. Para o dirigente petista, é fundamental que denúncias dessa natureza sejam investigadas de forma rigorosa, mas preservando a autonomia das instituições responsáveis pela apuração.

Defesa da autonomia das instituições

Edinho afirmou que o governo Lula tem adotado uma postura clara de respeito à independência da Polícia Federal, do Ministério Público e do Judiciário. Na avaliação dele, essa postura fortalece o Estado de Direito e demonstra compromisso com o combate a irregularidades.

“As denúncias de fraude do sistema financeiro precisam ser apuradas. É um sistema que tem muita credibilidade, nunca foi arrastado por crises, nunca foi colocado em xeque. Se tem denúncia que pode arranhar sua credibilidade, tem que apurar”, disse.

Ele acrescentou que qualquer tentativa de controle político sobre investigações seria equivocada. “O processo de apuração seria equivocado se tivesse controle sobre ele, mas Lula tem uma postura de respeito às instituições. A Polícia Federal, o Ministério Público e o Judiciário funcionam com autonomia.”

Impactos políticos da crise

O presidente do PT também reconheceu que a intensificação das denúncias de corrupção pode influenciar o ambiente político e alimentar discursos de contestação ao sistema político. Segundo ele, esse cenário pode gerar um clima de insatisfação generalizada com as instituições.

“Aumentou a polarização e se intensificaram as denúncias de corrupção. E as denúncias de corrupção criam um sentimento antissistema. As pessoas não acreditam no Judiciário, no sistema político, no Congresso”, afirmou.

De acordo com Edinho, quando esse ambiente se instala, o governo tende a ser o principal alvo das críticas.

“Quando cria o ambiente antissistema, quem perde é o status quo. E a representação máxima do status quo é o presidente.”

Debate institucional e reformas

Na avaliação do dirigente petista, o Brasil precisa responder ao descontentamento social com reformas institucionais que ampliem a participação democrática e fortaleçam a confiança nas instituições.

Ele mencionou a necessidade de discutir mudanças no sistema político e eleitoral, além de aperfeiçoamentos no funcionamento do Judiciário. Para Edinho, a agenda de reformas deve surgir como resposta democrática às pressões sociais.

“Há um descontentamento grande da sociedade em relação aos poderes constituídos. Temos que ter humildade para ouvir a voz que grita na sociedade. Precisamos fazer uma reforma das instituições”, afirmou.

Entre os temas citados por ele estão mudanças no sistema eleitoral, mecanismos de participação da sociedade civil nos processos decisórios e ajustes no funcionamento do Judiciário.

Segurança institucional e combate ao crime

O dirigente petista também defendeu que o debate público inclua uma estratégia nacional de segurança que vá além de respostas simplistas ou populistas. Segundo ele, o país precisa enfrentar o crime organizado não apenas com ação policial, mas também com medidas estruturais.

“Não se pode resumir o debate à polícia que mata. Precisa valorizar os policiais, achar qual o lugar das guardas municipais, das forças federais, além de ocupar o território e asfixiar a sustentação financeira do crime organizado”, afirmou.

Para Edinho, a combinação de reformas institucionais, fortalecimento das instituições e políticas públicas voltadas à segurança e ao desenvolvimento é essencial para reduzir o clima de descrença política que tem marcado o cenário nacional.

Nesse contexto, ele sustenta que o governo Lula deve manter a estratégia de respeitar a autonomia das instituições e permitir que todas as denúncias sejam investigadas com independência, inclusive aquelas que envolvem temas sensíveis no ambiente político e financeiro.