Presidente do PT defende quebra de sigilo de Fábio Luís: "ninguém está acima da lei"

247 - O presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou na quarta-feira (4) que Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha e filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deve ser investigado caso existam dúvidas sobre sua conduta relacionada a fraudes no INSS. Segundo ele, nenhuma pessoa está acima da lei e eventuais suspeitas precisam ser apuradas pelas autoridades.

As declarações foram feitas em entrevista ao canal SBT News, repercutindo a decisão da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do INSS, que aprovou a quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônico de Lulinha.

"Ninguém está acima da lei"

Ao comentar o caso, Edinho Silva afirmou que a investigação deve ocorrer como em qualquer situação envolvendo cidadãos brasileiros.

“Ninguém está acima da lei. Se tem alguma dúvida do posicionamento, da conduta do Fábio, que é filho do presidente, que seja investigado como qualquer outro cidadão brasileiro”, declarou.

Ele acrescentou que a apuração deve esclarecer se existe ou não relação de Fábio Luís com as denúncias relacionadas ao INSS. Segundo o dirigente petista, o objetivo é que o resultado das investigações seja apresentado de forma transparente. “Comprove se Fábio tem alguma relação, no caso são as denúncias sobre o INSS, ou se não tem. Se não tiver, o que nós queremos é que se venha a público e diga que não tem nada encontrado, nada foi comprovado”, disse.

Quebra de sigilo

A decisão da CPMI foi aprovada em 26 de fevereiro. O PT tentou anular a votação por irregularidades no processo, mas o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), manteve a medida que autoriza o acesso aos dados de Lulinha.

Edinho Silva minimizou o impacto da decisão e afirmou que o procedimento faz parte do funcionamento regular das instituições democráticas. “Quebra de sigilo é um processo normal nas democracias. Por isso, sou defensor da democracia”, afirmou.

O dirigente também ressaltou que a autorização para acessar dados bancários, fiscais e telefônicos não significa que haja comprovação de irregularidades.

Investigações não devem afetar Lula

Durante a entrevista, Edinho também alertou para o risco de julgamentos antecipados e defendeu que qualquer investigação respeite o direito à ampla defesa. “É muito fácil você destruir as pessoas. Tem uma denúncia, uma suspeita, as pessoas são destruídas politicamente. […] No Brasil, infelizmente, as pessoas condenam antes de qualquer defesa. Isso é muito ruim”, disse.

Ele afirmou ainda que não acredita que o ambiente de investigações tenha impacto político sobre o presidente Lula e ressaltou que o próprio chefe do Executivo defende a apuração de denúncias. “Não tenho menor preocupação de que esse ambiente de investigação prejudique o presidente Lula. Quem mais defende que as denúncias sejam apuradas é o presidente Lula”, declarou.

Segundo Edinho Silva, o atual contexto político também tem sido marcado pelo fortalecimento de instituições responsáveis pela investigação e fiscalização, como a Polícia Federal e o Ministério Público.