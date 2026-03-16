Edinho Silva pede mobilização e diz que PT deve ser antissistema em 2026

247 - O presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou nesta segunda-feira (16) que a legenda deve assumir uma postura “antissistema” e intensificar a mobilização política com vistas às eleições de 2026. Em vídeo publicado nas redes sociais, o dirigente convocou a militância a ampliar a atuação tanto nas ruas quanto no ambiente digital.Na gravação, segundo o jornal O Estado de São Paulo, Edinho defende que o partido mantenha protagonismo político e reforce sua identidade histórica como força de transformação no país.

No vídeo, o presidente do PT sustenta que a legenda precisa se afirmar como representante de mudanças na sociedade brasileira e estimular a participação política de sua base.

“O PT é o partido da mudança e nós vamos continuar lutando. E o PT tem que ser o partido antissistema e o partido da mudança. Nós somos o partido da mudança. Nós temos que representar mudança. E a gente não pode ficar acuado nem na rua e nem nas redes. O PT é o partido da mudança e nós vamos continuar lutando para que a gente transforme o Brasil, declarou Edinho Silva.

Defesa de postura política do PT

Não é a primeira vez que o dirigente utiliza esse argumento. Em 5 de fevereiro, durante as comemorações pelos 46 anos do partido, Edinho Silva já havia defendido que o PT se apresentasse como uma força antissistema nas eleições de 2026.

Na ocasião, o dirigente afirmou que parte da população demonstra frustração com a democracia representativa, o que exigiria da legenda uma postura política voltada à transformação e à renovação do debate público.

Articulação eleitoral para 2026

As declarações ocorrem em meio ao início da mobilização eleitoral do partido. Segundo informações apuradas pelo Estadão/Broadcast, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve lançar sua candidatura ao governo de São Paulo durante a 17ª Caravana Federativa.

O evento está previsto para ocorrer nos dias 19 e 20 na capital paulista e contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de ministros do governo federal. A expectativa é que o anúncio da candidatura ocorra no dia 19, data em que Lula tem participação confirmada na programação.