Lula defende maior integração regional entre países da América do Sul em encontro com presidente da Bolívia

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a ampliação da integração entre os países da América do Sul como estratégia fundamental para o desenvolvimento econômico e político da região. Segundo ele, diante da crescente competitividade internacional, nenhum país sul-americano terá condições de alcançar prosperidade atuando de forma isolada.

Lula reforçou a importância de uma cooperação regional mais intensa durante um encontro com o presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, nesta seunda-feira (16). No discurso, o presidente brasileiro afirmou que a integração entre os países do continente é um passo necessário para fortalecer a posição da região no cenário global.

"Concordamos que a integração regional não é um projeto ideológico, é uma necessidade histórica", afirmou Lula. “Em um mundo cada vez mais competitivo, nenhum país da nossa região terá condições de prosperar isoladamente. Somente uma América do Sul integrada poderá ocupar o lugar que merece na economia e na política global”, ressaltou mais à frente.

Integração regional e democracia

Durante a reunião, Lula também mencionou os desafios recentes enfrentados pelas democracias da região. O presidente destacou que episódios de instabilidade institucional foram superados tanto no Brasil quanto na Bolívia.

“Em seu discurso de posse, Paz defendeu uma América Latina livre e democrática, como no Brasil em 8 de janeiro. A democracia também teve desafios na Bolívia e saímos fortalecidos, nossos países provaram que a instituição democrática e a vontade popular são capazes de prosperar”, declarou Lula.

Proteção da Amazônia

O presidente brasileiro também ressaltou a responsabilidade compartilhada entre Brasil e Bolívia na preservação da Amazônia. Segundo ele, os dois países desempenham papel estratégico na proteção da floresta, das populações que vivem na região e da biodiversidade amazônica. A cooperação ambiental foi apontada como um dos pilares da parceria bilateral, ao lado do fortalecimento das políticas de segurança e da integração econômica.

Acordos de cooperação

Durante o encontro, os dois líderes assinaram acordos voltados ao combate ao crime organizado na região de fronteira. As iniciativas buscam ampliar a cooperação entre os países em áreas estratégicas para a segurança regional.

Além disso, Lula convidou Rodrigo Paz para realizar uma visita de Estado ao Brasil. O convite ocorre após uma reunião bilateral realizada anteriormente na Cidade do Panamá, onde os dois presidentes participaram do Fórum Econômico Internacional da América Latina e do Caribe.

Infraestrutura, energia e turismo

A agenda entre os dois governos também incluiu discussões sobre infraestrutura, integração das comunidades fronteiriças, cooperação energética e estímulo ao turismo entre Brasil e Bolívia.

Nos encontros anteriores, os dois presidentes já haviam discutido rotas estratégicas para a integração sul-americana e alternativas para ampliar o acesso da Bolívia a portos internacionais, facilitando o escoamento de sua produção.

Durante a campanha eleitoral na Bolívia, Rodrigo Paz chegou a afirmar que o Brasil é o principal parceiro estratégico do país, mesmo diante de eventuais divergências políticas entre os governos. O presidente boliviano também defendeu maior integração entre os países da América Latina e indicou que a Bolívia pode atuar como ponte logística entre o Brasil e o oceano Pacífico.