Lula recebe visita de Rodrigo Paz, presidente da Bolívia, na próxima semana

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prepara-se para receber em Brasília, na próxima segunda-feira, o presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, em uma visita de Estado que reforça a estratégia diplomática brasileira de manter diálogo com diferentes correntes políticas na América Latina. O encontro deve consolidar uma agenda de cooperação regional, com destaque para temas energéticos e investimentos bilaterais. As informações são do jornal O Globo.

A visita de Paz ocorre em um contexto em que o governo brasileiro busca preservar relações institucionais com governos de direita ou centro-direita da região, mantendo canais diplomáticos abertos e reforçando uma postura pragmática na política externa.

Rodrigo Paz encontra-se atualmente no Chile para participar da cerimônia de posse do novo presidente chileno, José Antonio Kast, realizada nesta quarta-feira. Questionado sobre a relação com o Brasil, o presidente boliviano destacou a importância da cooperação entre os países. “É lógico que nos demos bem e juntos possamos crescer”, afirmou.

A ausência de Lula na cerimônia de posse chilena gerou especulações sobre possíveis desconfortos diplomáticos. No entanto, de acordo com fontes do Palácio do Planalto citadas pela reportagem, o presidente brasileiro não compareceu por compromissos internos. As mesmas fontes afirmaram que “Lula já esteve com Kast no Panamá em janeiro, e há muito a fazer no Brasil”.

Mesmo sem a presença do chefe de Estado brasileiro, o Brasil participou oficialmente do evento em Santiago. A representação foi feita pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que entregou ao novo presidente chileno uma carta de Lula com convite para uma visita oficial ao Brasil.

No âmbito da relação com a Bolívia, a pauta da visita de Rodrigo Paz a Brasília deve priorizar temas ligados ao setor energético. Há interesse do governo boliviano na retomada de investimentos da Petrobras no país, assunto que, segundo fontes diplomáticas ouvidas pela reportagem, deverá ser discutido durante os encontros bilaterais.

A diplomacia brasileira tem tratado esse tipo de articulação regional como parte de um modelo de diálogo pragmático, descrito por assessores do governo como uma estratégia de “regionalismo possível”. A ideia é manter cooperação e interlocução mesmo com governos que apresentam diferenças políticas e ideológicas em relação ao Brasil.

Nesse cenário, o encontro entre Lula e Rodrigo Paz deverá reforçar o papel do Brasil na articulação política e econômica da América do Sul, ao mesmo tempo em que amplia a agenda de cooperação bilateral em áreas consideradas estratégicas, especialmente no setor de energia.