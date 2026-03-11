Lula se reúne com Haddad e Dario Durigan para definir transição na Fazenda

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reuniu-se nesta quarta-feira (11) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio da Alvorada, em Brasília. O encontro contou também com a presença do secretário-executivo da pasta, Dario Durigan, em meio às tratativas para a transição no comando da equipe econômica.

De acordo com informações publicadas pelo jornal O Globo, a reunião ocorre no contexto da saída de Haddad do Ministério da Fazenda, prevista para a próxima semana, quando Durigan deverá assumir o comando da pasta. A mudança integra o processo de reorganização da equipe econômica do governo.

Haddad confirmou que deixará o cargo e que a condução do ministério deverá ficar com o atual número dois da pasta. Nos bastidores, o ministro já vinha articulando a transição com Durigan, movimento que sinaliza a manutenção das diretrizes da política econômica adotadas desde o início do terceiro mandato do presidente Lula.

O atual secretário-executivo da Fazenda, segundo Haddad, mantém uma relação de confiança com o presidente e tem larga experiência na estrutura do ministério. Ao comentar a sucessão, o ministro afirmou: “O Dario tem uma relação muito boa com o presidente, de muita confiança, e tem o domínio aqui do ministério há muitos anos. É um grande gestor público, mas aí é uma prerrogativa do presidente anunciar.”

Com a provável promoção de Durigan, o cargo de secretário-executivo da Fazenda deverá ser ocupado pelo atual secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, segundo as discussões em andamento no governo.

Durigan integra a equipe econômica desde maio de 2023, quando foi convidado para substituir Gabriel Galípolo, que na época foi indicado para a diretoria de Política Monetária do Banco Central. Formado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), ele também possui mestrado em Direito e Pesquisa Jurídica pela Universidade de Brasília (UnB).

Antes de assumir o posto no Ministério da Fazenda, Durigan atuava como responsável por políticas públicas do WhatsApp no Brasil, empresa pertencente ao grupo Meta.

A reunião no Alvorada também ocorre no momento em que Haddad avalia seu futuro político. Na terça-feira, o ministro admitiu publicamente que discute com aliados qual cargo poderá disputar nas eleições em São Paulo. Segundo ele, a definição ainda depende de negociações políticas e da composição de uma eventual chapa, e nenhuma decisão final foi tomada.

Entre as possibilidades consideradas nos bastidores, a candidatura ao governo de São Paulo aparece como a hipótese mais mencionada nas articulações políticas. Enquanto as discussões avançam, o governo trabalha para assegurar uma transição sem rupturas na condução da política econômica federal.