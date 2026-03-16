Pré-candidatura de Haddad ao governo de SP deve ser confirmada nesta quinta-feira

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve confirmar nesta quinta-feira (19) a pré-candidatura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao governo de São Paulo. O anúncio, segundo o SBT News, é esperado durante compromissos oficiais que ambos terão no estado ao longo do dia e ocorre após semanas de negociações entre Lula, Haddad e lideranças do Partido dos Trabalhadores (PT). A definição sobre o formato do anúncio ainda está em discussão, mas a expectativa é que a confirmação ocorra durante uma interação com a imprensa entre as agendas oficiais.

Agenda de Lula e Haddad em São Paulo

O primeiro compromisso do presidente e do ministro nesta quinta-feira será em São Bernardo do Campo (SP), onde participarão da cerimônia de entrega do título de Doutor Honoris Causa (in memoriam) ao ex-presidente do Uruguai José Alberto Mujica.

Em seguida, Lula e Haddad seguem para a capital paulista, onde participarão da abertura da edição da Caravana Federativa de São Paulo, realizada no Expo Center Norte. A iniciativa reúne ministérios e órgãos federais para oferecer atendimento direto a prefeitos e gestores municipais.

Outros integrantes do governo federal também devem participar das agendas. Entre eles está a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), que já confirmou que pretende disputar uma vaga ao Senado por São Paulo.

O vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), também é esperado na programação. Lula já declarou que Alckmin “tem um papel a cumprir em São Paulo”, sinalizando sua relevância nas articulações políticas no estado.

Estratégia eleitoral do PT no estado

Desde o ano passado, o nome de Fernando Haddad vem sendo considerado o favorito dentro do PT para disputar o governo paulista. A candidatura é vista por dirigentes do partido como estratégica para enfrentar o atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que deve buscar a reeleição.

Nos bastidores do partido, lideranças avaliam que a construção de candidaturas competitivas nos estados é fundamental para fortalecer o projeto político nacional do partido nas próximas eleições. A preocupação aumentou após resultados de pesquisas eleitorais recentes indicarem crescimento do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em cenários para a disputa presidencial.

Possível mudança no Ministério da Fazenda

Até o momento, Haddad afirmou apenas que pretende deixar o governo federal para disputar um cargo eletivo em São Paulo, sem detalhar qual posição pretende concorrer. O ministro tem evitado antecipar declarações públicas sobre seu futuro político e prefere que o anúncio seja feito por Lula.

Caso Haddad deixe o Ministério da Fazenda para disputar as eleições, a expectativa dentro do governo é que o atual secretário-executivo da pasta, Dario Durigan, seja indicado para assumir o comando do ministério.