Haddad deve anunciar pré-candidatura ao governo de São Paulo ao lado de Lula

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), deve oficializar ainda nesta semana sua pré-candidatura ao governo de São Paulo, em um anúncio que pode ocorrer ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante agenda na capital paulista, informa a CNN Brasil.

Lula tem previsão de viajar a São Paulo na quinta-feira (19), quando participará da 17ª Caravana Federativa, evento promovido pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência. A programação deve reunir prefeitos e representantes de executivos municipais de diferentes regiões do estado.

A presença do presidente na capital paulista abre espaço para que Haddad confirme publicamente sua intenção de disputar o governo estadual. O evento também pode simbolizar um momento de transição para o ministro, já que a agenda ocorre em meio às discussões sobre sua saída do Ministério da Fazenda para disputar as eleições.

Nos bastidores, aliados próximos avaliam que o anúncio pode ocorrer de forma informal, possivelmente em um “quebra-queixo”, termo usado no meio político para descrever entrevistas rápidas concedidas após eventos públicos, quando jornalistas se aproximam do entrevistado para perguntas.

A agenda política na cidade pode incluir ainda outro encontro envolvendo Haddad e Lula. Ambos aparecem entre os convidados para a comemoração de aniversário da ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy, marcada para a noite anterior ao evento oficial. A participação dos dois, no entanto, ainda não foi confirmada.

Embora setores do PT já tratem a candidatura como certa, Haddad tem mantido cautela em suas declarações públicas. Até o momento, o ministro confirmou apenas que deixará o comando da Fazenda.

Na semana passada, ao comentar a possibilidade de disputar o governo paulista, Haddad afirmou que participará da eleição, mas evitou antecipar detalhes sobre o anúncio ou sobre os próximos passos da eventual candidatura.