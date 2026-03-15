Paes pede oração por Bolsonaro em evento evangélico no Rio

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, surpreendeu participantes de um encontro evangélico ao pedir uma oração pela saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. A manifestação ocorreu durante um evento religioso realizado em Santa Cruz, na Zona Oeste da cidade, que reuniu lideranças religiosas, pastores e representantes políticos.

A declaração foi dada durante a apresentação do projeto do Parque Terra Prometida, um complexo de turismo religioso inspirado na tradição cristã que deverá ocupar cerca de 200 mil metros quadrados e receber grandes eventos de fé. A iniciativa foi apresentada em meio a um encontro que contou com forte presença de lideranças evangélicas.

Durante o discurso, Paes interrompeu sua fala para solicitar que Bolsonaro fosse incluído em uma oração conduzida no local. O gesto provocou reação imediata do público presente e repercutiu entre participantes do evento.

Ao justificar o pedido, o prefeito afirmou que divergências políticas não devem levar à desumanização do adversário."Não é desejar o mal, é ser adversário, é divergir das ideias, mas respeitar a vida, a família, as pessoas ali. Então, eu acho que todos nós temos que fazer isso, então eu queria que você incluísse nessa sua oração para a gente apresentar o filho, o ex-presidente Jair Bolsonaro, para que ele possa sair dessa dificuldade de saúde que ele está passando", disse.